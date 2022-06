“Una mala alimentación puede hacer envejecer muy rápido a una persona”: médico funcional

La alimentación es uno de los temas más importantes en el cuidado del ser humano, un buen hábito alimenticio puede llegar a favorecernos en estado de ánimo y calidad del sueño. Cuidar lo que comemos es una buena costumbre que se puede ir creando con tan solo conocer el gasto energético que necesita cada persona para llevar a cabo las actividades de su rutina diaria.

El médico funcional Carlos Jaramillo, habló En Blu Jeans sobre cómo nos está envejeciendo una mala alimentación y cómo podría llegar a perjudicarnos a largo plazo.

Publicidad

“Una alimentación que puede ser muy natural, pero mal balanceada y desequilibrada. El cuerpo tiene un sistema de reparación y renovación de tejidos, si hay algo que está mal, lo arregla, pero si en exceso nos dedicamos a comer, el sistema de recuperación no será tan efectivo”, dijo.

Según el médico, el estrés es uno de los factores más comunes que incrementan la intensidad por comer, es por esto que hay que manejar un estado de ánimo que beneficie nuestros hábitos.

La mente, en ocasiones, “no tiene la capacidad de separar lo real de lo que no es real”, si es presente o fue pasado. Entonces, si una persona vive crónicamente estresado, por el motivo que sea, su sistema de reparación va a fallar y muy rápidamente, según explicó.

Para Jaramillo, la manera más efectiva de crear un buen hábito alimenticio es empezar desde el hogar, comprando productos que beneficien el sistema digestivo.

Publicidad

“Recomiendo que no tengas en tu casa ni azúcar ni panela, ni endulzantes artificiales ni aceites que no convengan. Hay que empezar a crear hábitos comprando cosas que nos den buena energía como frutas u otras cosas que no limiten el sistema de recuperación digestivo”.