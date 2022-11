6 de noviembre de 2022 – Encuentros Blu, programa completo

Reviva el programa completo de Encuentros Blu de este domingo, 6 de noviembre, con Felipe Mallarino, quien, como cada fin de semana, estuvo acompañado de personajes que brindan las mejores recomendaciones para vivir bien.

En esta oportunidad estuvo Leonardo Cristo, locutor y conferencista espiritual, quien habló acerca de Dios y la memoria.

Publicidad

"El intelecto al servicio de la conciencia humana son las que definen la personalidad y el carácter, pero también se puede elegir el camino de la espiritualidad y la consciencia divina", indicó.

Cristo también comentó acerca de los humanos, la verdad y humildad.

"La gente no sabe lo que significa la palabra humano y humildad (...) en la biblia dice que creó al hombre, no que creó a un humano y cuando se habla de esto, no quiere decir que sea directamente al genero masculino, si no, a los dos sexos", añadió.

Escuche el programa completo de Encuentros Blu aquí: