Residuos de café se transforman: 2 de noviembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 2 de noviembre de 2025:



Ana Güimil, zooterapeuta y cofundadora de la Asociación Catalana de Zooterapia

Cuenta con un máster en Etología Clínica Veterinaria y un posgrado en Trastornos del Desarrollo. A lo largo de su trayectoria, ha creado programas de intervención dirigidos a niños y adultos con diversidad funcional, personas dentro del espectro autista, mujeres que han sufrido violencia machista, adultos mayores y grupos con dificultades de aprendizaje o de integración social.

En su obra 'Mis animales de terapia: cinco historias sanadoras', Güimil comparte con los lectores relatos basados en experiencias reales que reflejan el impacto terapéutico y emocional del vínculo entre humanos y animales.

Empresa que desarrolló 'Piel de Café', un biomaterial vegano hecho con cáscaras de café residuales. Barragán explicó que se trata de un subproducto que antes se desechaba y que hoy impulsa la sostenibilidad, genera impacto social y abre nuevas oportunidades económicas para mujeres caficultoras en Colombia.

Este material representa una opción ecológica frente al cuero y se emplea en la elaboración de artículos para las industrias de la moda, el calzado, la tapicería y la marroquinería.

El reconocido gremio de talento humano en Colombia cuenta con más de 65 años de trayectoria, esta entidad reúne a los líderes de gestión humana de las principales empresas del país. Su propósito es consolidarse como una red de intercambio de información, conocimiento y formación que impulse el desarrollo del talento humano y fortalezca la competitividad organizacional en Colombia, articulando esfuerzos entre el sector empresarial, el gobierno y la academia.

Escuche el programa completo aquí: