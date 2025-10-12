En vivo
Plataformas de criptomonedas: 12 de octubre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 12 de octubre de 2025.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 12 de octubre de 2025:

  • Carmen Serrano Bruno, tallerista y escritora puertorriqueña habla sobre su libro, Cuando se pierde un sacramento.
  • Fabián Delgado, desarrollador de negocios para Bitfinex Latam, compañía de tecnología dedicada a la operación de una plataforma de intercambio de criptomonedas en la región.
  • Libia Gamardella, directora de marketing digital en LatAm Intersect, empresa que hace consultoría, planificación, gestión y seguimiento de campañas globales de relaciones públicas, eventos, marketing digital, entre otros.
  • Daniela Venegas, escritora del libro La receta secreta, el cual invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones en la vida de los niños y la importancia del ejemplo en su crecimiento.

Escuche el programa completo aquí:

