Plataformas de criptomonedas: 12 de octubre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 12 de octubre de 2025:



Carmen Serrano Bruno , tallerista y escritora puertorriqueña habla sobre su libro, Cuando se pierde un sacramento.

Fabián Delgado , desarrollador de negocios para Bitfinex Latam, compañía de tecnología dedicada a la operación de una plataforma de intercambio de criptomonedas en la región.

Libia Gamardella , directora de marketing digital en LatAm Intersect, empresa que hace consultoría, planificación, gestión y seguimiento de campañas globales de relaciones públicas, eventos, marketing digital, entre otros.

Daniela Venegas, escritora del libro La receta secreta, el cual invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones en la vida de los niños y la importancia del ejemplo en su crecimiento.

