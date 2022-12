A Otro Nivel llega a las noches de la televisión colombiana

La ex Miss Universo Paulina Vega será de nuevo la presentadora del programa A Otro Nivel de Caracol Televisión que estrenará su segunda temporada este 19 de septiembre y entregará más de 700 millones de pesos durante todo el concurso.



“Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, aseguró Vega.



Este año, Silvestre Dangond, Kike Santander y Fonseca integrarán nuevamente el jurado del concurso donde cantantes profesionales mostrarán todo su talento.



Entre las novedades están los cambios en el escenario que lo harán más llamativo y que los participantes podrán ir llenando sus bolsillos en el trascurso del programa y no hasta el final.



Durante la competencia, los televidentes escucharán fusiones de diferentes géneros musicales, y de allí saldrán versiones originales que se convertirán en éxitos disponibles para descargar desde todas las plataformas musicales.



“Es el mismo formato con algunas diferencias: los premios serán en efectivo, y el elenco artístico tendrá mucho más nivel. La competencia este año se pone mucho más difícil”, comentó Kike Santander.



A Otro Nivel será de nuevo una plataforma para impulsar la carrera profesional de cantantes que cuentan con cierta trayectoria artística.



