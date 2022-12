¡A reír! Memes hacen de la suya tras desplome de cabaña en Pasión de Gavilanes

La noche de este martes, en Pasión de Gavilanes se emitió uno de los capítulos que más risa ha provocado entre los colombianos desde el reestreno de la exitosa telenovela: el desplome de la cabaña que los hermanos Reyes ‘construían’ para Norma y Fernando.

El trabajo de los hermanos Reyes al frente de la Cabaña no ha sido el mejor, pues no tienen la experiencia en el campo de la construcción. Esto ha generado memes y comentarios graciosos en redes sociales y el capítulo de este martes no fue la excepción.

Tras el desplome de la cabaña, por su mala construcción y puesta a punto, la historia toma otro rumbo, pues los hermanos Reyes ya no seguirán con este trabajo en la hacienda de los Elizondo.

Recuerde que usted puede seguir esta exitosa telenovela, la más vista del país, de lunes a viernes desde las 8:30 de la noche en el Canal Caracol.

Acá algunos de los mejores memes:

ATENCIÓN: Noticia de última hora, de ha caído la cabaña. #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/Ditlj44Dap — andrestte1 (@andrestte1) July 29, 2020