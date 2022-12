Actriz que interpretó “la maldita lisiada” confiesa que vivió un invierno

En entrevista con Infobae México, Yuliana Peniche, la joven que interpretó a Alicia (La maldita lisiada) en “María la del Barrio” (1995), confesó que sufrió bullying por cuenta de su papel en la telenovela.

De acuerdo con la actriz, a la que Soraya Montenegro (Itati Cantoral), hizo famosa en las redes sociales por el grito de: “maldita lisiada, las bromas iban y venía, sobre todo por haber interpretado a una niña en condición de discapacidad.

“Cuando estaba chavita (niña), iba en la secundaria cuando hice esa telenovela; entré a la preparatoria y toda la escuela me molestaba. En buena onda y mala onda, me decían ‘mira, ahí va la maldita lisiada. Hicieron cosas no muy agradables en la preparatoria, la gente que me quería molestar porque salía en la tele, porque era ‘la maldita lisiada’, por ser un personaje de una niña paralítica”, dijo.

La mujer, que hoy tiene 38 años, dijo que no se imaginó que con las redes sociales volvería la fama del personaje, según reporta Infobae.

“Imagínate que esto empezó hace como cinco años, de justo esta escena donde está Itatí Cantoral (”Soraya Montenegro"), Osvaldo Benavides que fue “Nandito” y también Ariadna Welter que era mi institutriz, que la recuerdo con mucho cariño. Ahora me encanta", dijo.

Yuliana Peniche hoy sigue trabajando en foros de televisión y ha seguido su carrera como actriz. Aquí algunas imágenes publicadas en Instagram.