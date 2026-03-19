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Blu Radio  / Entretenimiento  / Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre la relación con su ex: "Terminé en urgencias"

Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre la relación con su ex: "Terminé en urgencias"

Aida Victoria Merlano habló sin filtros sobre su relación con Juan David Tejada y reveló presuntos episodios de violencia psicológica, económica y manipulación emocional.

Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre la relación con su ex
La influencer habló de lo que vivió vuando estuvo embarazada.
Foto: Captura de 'Vos Podés' y redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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