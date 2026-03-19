Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre la relación con su ex: "Terminé en urgencias"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a referirse públicamente a uno de los capítulos más polémicos de su vida personal: su relación con Juan David Tejada.

En el pódcast Vos Podés con Tatiana Franko, la barranquillera fue contundente al describir cómo terminó cuestionando su propia percepción de la realidad dentro de la relación. “Sí, sí, sí, me enredaron y me hicieron dudar de la realidad”, afirmó, al explicar lo difícil que fue reconocer lo que estaba viviendo mientras ocurría.

Merlano hizo énfasis en que, en su experiencia, no todas las formas de violencia son visibles o evidentes, y que muchas veces se minimizan. “Todo el mundo habla de la violencia verbal y de la violencia física, pero no de la violencia psicológica ni de la violencia económica”, señaló, subrayando que este tipo de dinámicas suelen pasar desapercibidas.

La influenciadora relató que fue durante el proceso de denuncia cuando comenzó a tomar conciencia de la magnitud de lo ocurrido. “Yo hice conciencia de que yo había sido víctima de violencia psicológica el día que fui a denunciar”, dijo, aclarando que inicialmente acudió a las autoridades por un episodio en el que sintió riesgo físico.



Esta es la verdadera razón por la que Aida Victoria Merlano ocultó su embarazo Foto: @aidavictoriam

Según su testimonio, la situación escaló a un punto crítico cuando, estando en su vivienda, sintió una agresión inminente. “Ahí fue donde yo dije: no, yo tengo que denunciar esto”, recordó.

Merlano también cuestionó la forma en la que muchas víctimas son juzgadas públicamente cuando exponen sus casos. “La gente dijo: ‘¿qué habrá hecho ella para provocarlo?’”, comentó, reconociendo que ese tipo de señalamientos suelen recaer sobre las mujeres.

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En medio de su relato, aseguró que cuenta con pruebas de lo vivido y que incluso existen conversaciones que respaldan su versión. “Yo tengo el chat donde yo narro explícitamente cómo pasó la situación”, afirmó.

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio fue cuando detalló lo que, según ella, vivió durante el embarazo. “Tú fuiste víctima de violencia psicológica todo tu embarazo”, recordó tras la evaluación recibida en el proceso de denuncia, añadiendo que también se identificaron episodios de violencia económica.

Merlano explicó que muchas conductas no se reconocen fácilmente como violencia. “Uno piensa que violencia es que te maltraten, que te agredan de forma evidente… pero no”, reflexionó, al señalar que también existen formas más sutiles que afectan profundamente la salud emocional.

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Incluso relató dinámicas de control emocional que vivió durante ese periodo. “Si yo me metía al baño y pasaba mucho tiempo, me decían: ‘estás llorando, eso le hace daño al bebé’”, recordó, describiendo cómo terminó reprimiendo sus emociones.

Esa situación, según contó, tuvo consecuencias físicas. “Terminé en urgencias 3 veces porque cuando tú te tragas esas emociones, eso por algún lado tiene que salir”, aseguró.

En medio del proceso de recuperación, Merlano afirmó que enfrentarse a su propio pasado fue doloroso, pero necesario. “Esta es la cara de una mujer desesperada, sola, angustiada y que no podía con más”, dijo al recordar un video que volvió a ver durante su proceso de sanación.

Finalmente, aseguró que revivir esos momentos le permitió entender su proceso desde otra perspectiva. “No es ‘¿por qué caí ahí?’, es ‘¿cómo es que salí de ahí? Soy una berraca’”, concluyó.