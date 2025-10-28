A ritmo de vallenato Aida Victoria Merlano le manda duro mensaje a Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano ha vuelto a ser noticia tras dirigir un mensaje explícito a su expareja, Juan David Tejada, también conocido como ‘El Agropecuario’. Esta vez, la influenciadora lo hizo en medio de una parranda vallenata y cantando.

Aida Victoria Merlano le "cantó" y le envió un mensaje directo a Tejada, quien afirmó hace pocos días que su expareja tenía "problemas psicológicos".

"Mi ex diciendo que tengo problemas mentales y sí tengo h*, pero saca tus pruebas", cantó Merlano a ritmo de vallenato.

Adicionalmente, y de manera jocosa, Merlano dijo que "su ex jamás haría parte de la agrupación Los fieles del vallenato", haciendo alusión a un posible caso de infidelidad por parte de Juan David.



Hay que recordar que, en medio de varios mensajes que se han dicho vía redes, Juan David había anunciado que sacaría unos audios de Merlano, sin embargo, al paso de los días, descartó ese hecho.

Vea el video de Aida Victoria aquí: