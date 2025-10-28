En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / A ritmo de vallenato Aida Victoria Merlano le manda duro mensaje a Juan David Tejada

A ritmo de vallenato Aida Victoria Merlano le manda duro mensaje a Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano le "cantó" y le envió un mensaje directo a Tejada, quien afirmó hace pocos días que su expareja tenía "problemas psicológicos".

Juan David Tejada confirmó su ruptura con Aida Victoria Merlano
Aida también se pronunció al respecto.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Aida Victoria Merlano ha vuelto a ser noticia tras dirigir un mensaje explícito a su expareja, Juan David Tejada, también conocido como ‘El Agropecuario’. Esta vez, la influenciadora lo hizo en medio de una parranda vallenata y cantando.

Aida Victoria Merlano le "cantó" y le envió un mensaje directo a Tejada, quien afirmó hace pocos días que su expareja tenía "problemas psicológicos".

"Mi ex diciendo que tengo problemas mentales y sí tengo h*, pero saca tus pruebas", cantó Merlano a ritmo de vallenato.

Adicionalmente, y de manera jocosa, Merlano dijo que "su ex jamás haría parte de la agrupación Los fieles del vallenato", haciendo alusión a un posible caso de infidelidad por parte de Juan David.

Hay que recordar que, en medio de varios mensajes que se han dicho vía redes, Juan David había anunciado que sacaría unos audios de Merlano, sin embargo, al paso de los días, descartó ese hecho.

Vea el video de Aida Victoria aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Noticias de hoy

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad