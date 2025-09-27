En vivo
Entretenimiento  / Juan David Tejada confirmó su ruptura con Aida Victoria Merlano: "Merecen saber"

Juan David Tejada confirmó su ruptura con Aida Victoria Merlano: "Merecen saber"

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirman el fin de su relación, pero dejan dudas sobre los motivos reales detrás de la sorpresiva separación, ¿fue por una infidelidad?

Juan David Tejada confirmó su ruptura con Aida Victoria Merlano
Aida también se pronunció al respecto.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Tras varias semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, el empresario Juan David Tejada decidió romper el silencio y confirmar que su relación con la influencer Aida Victoria Merlano llegó a su fin.

La noticia, que era tema de conversación entre sus seguidores por la ausencia de fotos y videos recientes de la pareja, finalmente fue aclarada por el propio Tejada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, el ganadero, conocido en redes sociales como “El agropecuario”, explicó que tanto él como Aida Victoria tomaron la decisión de separarse en los mejores términos.

“Sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser una relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, inició el empresario.

¿Fue por una infidelidad?

Tejada dejó claro que no existieron terceros involucrados en la ruptura. “Quiero aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”, afirmó, añadiendo que su prioridad seguirá siendo el bienestar de Emmanuel, el hijo que tuvo con la creadora de contenido y que nació en julio pasado.

Comunicado de Juan David Tejada sobre su ruptura con Aida Victoria Merlano

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la ruptura?

Pocos minutos después de las palabras de Tejada, Aida Victoria también se pronunció en sus historias de Instagram. La barranquillera aseguró que prefirió manejar el tema en privado para proteger a su bebé y evitar lo que calificó como un “show mediático”. “Estoy enfocada en el cuidado de mi hijo y en mi proceso personal”, expresó, sin entrar en mayores detalles sobre los motivos de la separación.

La pareja, que durante meses compartió momentos de complicidad y amor en redes sociales, decidió cerrar este capítulo dejando claro que el respeto mutuo y el compromiso como padres serán la base de su nueva relación, ahora marcada por la amistad y la crianza compartida de su pequeño Emmanuel.

