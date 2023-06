Alina Lozano, el antes y después de sus cirugías: “Quedó hermosa y radiante

La actriz bogotana Alina Lozano esta que no se cambia por nadie y no solo por sus recientes cirugías, sino por su próximo matrimonio con su joven novio, Jim Velásquez, pareja a la que le lleva unos cuantos años de edad, pero que no ha sido impedimento para disfrutar cada momento de su relación.

A Lozano le propusieron matrimonio en un programa matutino de la televisión colombiana y, pese a que en principio estuvo nerviosa, su respuesta fue un sí rotundo. Su novio, un joven creador de contenido será en pocos días su esposo.

Y aunque la pareja ha recibido cientos de críticas por la diferencia de edad, lo cierto es que ahora están más felices que nunca preparando el gran día en el que unirán sus vidas. Precisamente, uno de los detalles que tuvo presente la actriz fue su apariencia para el momento de su boda y para eso se hizo unos pequeños retoques para estar divina.

Hace varios días, la recordada ‘Doña Nidia,’ en la famosa y exitosa novela de Caracol Televisión ‘Pedro el Escamoso’, acudió a los quirófanos para realizarse varias cirugías en su rostro. Hace algunas horas, el médico cirujano que la operó, el doctor Felipe González, mostró los resultados de cómo avanza su recuperación.

“Les presento el ANTES y DESPUÉS de nuestra amada actríz @lozanoalina . Es un hermoso cambio natural, estético y femenino. Los procedimientos realizados la harán lucir mas fresca sin perder ningún detalle de su esencia🌸. Estará radiante el día de su boda con @jimvelasquezoficial . Al final les comparto una bella foto juntos👰🏻‍♀️🤵‍♂️💕. Aún se aprecia algo de inflamación y algunos moraditos💜. Estoy muy feliz por ellos💍!”, señaló el doctor.

Por supuesto, sus seguidores reaccionaron y le dejaron emotivas palabras en el perfil de la actriz, aunque todos coincidieron en un cambio de look, pues, según ellos, “el corte de cabello no le combina con el rostro con el que quedó”.

Comentarios para Alina Lozano. Foto: Instagram @larevistavea.

Lozano también aprovecho, hace días, para enviar una fuerte crítica a las personas que hablan mal de las mujeres por hacerse cambios estéticos, ya que recientemente ha recibido varios comentarios de personas que afirman que las cirugías se las realizó para encajar con su joven novio influencer.

