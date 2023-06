“Por favor respeten”: Jim Velásquez pidió no criticar a Alina Lozano por las cirugías que se realizó

A través de sus redes sociales, el joven influencer Jim Velásquez pidió a sus seguidores no criticar las recientes cirugías a las que se sometió su actual pareja, la actriz Alina Lozano, pues estas fueron realizadas para que se sintiera mejor.

“Yo quisiera hacer este video porque quisiera exigir respeto. Estamos muy cansados por los comentarios que recibimos contantemente a través de redes por los retoquitos que se hizo”, explicó el joven influencer sobre las cirugías de Alina Lozano.

Asimismo, en su video, Jim Velásquez aclaró que el objetivo con el que Alina Lozano se realizó las cirugías fue por salud y naturalidad.

“Dicen que quiere reciclar juventud, que quiere parecerse de 20, que está exagerando con todo lo que está haciendo. Si nosotros decidimos hacer lo que hicimos pensando precisamente en la naturalidad para que ella se sintiera bien con su edad”, manifestó Jim Velásquez.

A su vez, el joven influencer aclaró que es molesto los contantes mensajes que reciben en redes por las operaciones de Alina, por lo que les pidieron a las personas no opinar si son comentarios para destruir y desprestigiar.

“Fueron cosas muy sencillas, muy naturales, así que le pedimos que respeten y que no se metan en los que no les importa. Estamos cansados y no vamos a tolerar un comentario más, así que respeten”, finalizó Jim Velásquez sobre el tema de las cirugías de Alina Lozano.

Alina Lozano también pidió respeto

Sin embargo, cuando parece que el video de Jim Velásquez había acabado, de un momento a otro apareció la actriz Alina Lozano y le puso un toque de humor al video, pues al igual que el joven influencer, ella también les pidió respeto a los seguidores en redes sociales mientras caminaba con unas almohadas en la parte trasera de su cuerpo, simulando una operación de cola.

Al final, el video de Jim Velásquez y Alina Lozano, que comenzó como un regaño, terminó desatando risas entre sus seguidores, pues lo tomaron como una parodia que ellos mismos hicieron al tema de las cirugías.

“Dios, me hizo reír mucho. ustedes se merecen bendiciones”, Un pequeño retoque, jaja me encanta, felicitaciones”, “Son los mejores, me gusta verlos juntos”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video de Jim Velásquez y Alina Lozano.

Vea el video del supuesto regaño de Jim Velásquez y Alina Lozano:

