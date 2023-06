Alina Lozano reapareció y mostró el avance de sus cirugías: “No quiero competir con las jóvenes”

La reconocida actriz Alina Lozano, recordada por participar en la famosa serie de Caracol Televisón Pedro el Escamoso, mostró a través de sus redes sociales los avances que han tenido sus cirugias. Asimismo, los motivos por los cuáles decidió someterse a las operacines.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la actriz Alina Lozano, acompañada de su novio el joven influencer Jim Velásquez, mostró por primera vez cómo van sus avances después de someterse a varias cirugías estéticas.

“Estoy muy contenta, ya quería que me quitarán los puntos. La inflamación se demora en bajar bien unos 15 días. En general, en un mes ya estoy desinflamada, pero me siento muy bien”, expresó la actriz Alina Lozano.

Asimismo, Jim Velásquez, pareja de Alina Lozano, aprovechó el momento para elogiar a la actriz por sus cirugías y aseguró que estos cambios la hacen ver joven y rejuvenecida.

“Estoy muy feliz por ti, eres una mujer muy hermosa. Ya quiero que todos nos vean”, expresó Jim Velásquez, novio de Alina Lozano.

“No quiero competir con las jóvenes”: Alina Lozano

A su vez, Alina Lozano aprovechó la transmisión en vivo para explicar que con sus cirugías no pretende competir con la edad y verse más joven.

“Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa. No me interesa ser una barbie, esto es ser algo para mí. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad”, manifestó.

Por otro lado, Alina Lozano envió una fuerte crítica a las personas que hablan mal de las mujeres por hacerse cambios estéticos, ya que recientemente ha recibido varios comentarios de personas que afirman que las cirugías se las realizó para encajar con su joven novio influencer.

“Es un tema de dejar a la mujer desde la carencia. Todos creen que por estar con un hombre joven él nos tiene quedar y no es así. Si estuviera con Jim o no igual me hubiera hecho los cambios porque los hago por mí. Están mal. Las mujeres ya no lloramos, sino facturamos”

Vea acá la transmisión completa de Alina Lozano:

Alina Lozano así inició en la actuación

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, la actriz Alina Lozano recordó sus inicios en el mundo de la actuación y explicó la importancia de soñar en grande.

“Yo era muy tímida, recuerdo que les decía a mis profesoras que no quería hacer los papeles. Sin embargo, un día me aventure e interprete una fábula. Desde allí, todo cambió”, manifestó Alina Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez Foto: Instagram @lozanoalina

