Alina Lozano sobre críticas: “Me da tristeza que las que más me atacan son las mujeres de mi edad”

Luego de conocer a su suegra, la actriz Alina Lozano , a través de su cuenta de Facebook, aprovechó la oportunidad para comentar la experiencia y la enseñanza que le dejó el encuentro.

“Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera, la verdad no me importa ser contemporánea”, explicó la actriz Alina Lozano.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores de Alina Lozano fue la enseñanza que le dejó el encuentro, pues, según la actriz, ella estaba atemorizada por conocer a su suegra, ya que las personas que más la atacan por su actual relación son las mujeres de su misma edad.

“No tuvimos mucho tiempo de hablar, me sentí contenta la verdad, estaba muy nerviosa porque incluso los ataques que más he recibido son de las personas de mi edad, algo que sigo sin entender”, expresó Alina Lozano sobre el encuentro con su suegra.

A su vez, Alina Lozano explicó que es verdaderamente irónico que la critiquen por enamorarse y por querer ser feliz, sobre todo, por los comentarios negativos que le llegan de las mujeres de su misma edad.

“Los ataques más fuertes que he recibido son de mujeres de mi edad por enamorarme por querer seguir con mi vida, por salirme del modelo y querer ser feliz, lo cual me da mucha tristeza. Hay mujeres que se han ofendido muchísimo y que me desean lo peor con mucha amargura, por eso me di cuenta de que la mujer debemos ser más validadas”, aseveró Alina Lozano.

“Me transmitió mucha ternura”: Alina Lozano

Sin embargo, al final, después de haberse conocido, Alina Lozano explicó que conocer a su suegra fue una oportunidad bastante agradable y que, al final, le transmitió bastante confianza.

“Haber conocido a mi suegra me trasmitió mucha ternura, mucha sencillez, mucho amor por su hijo. Yo le dije a Jim que estaba nerviosa, desde hace mucho tiempo no estaba así, y en medio de una broma me dijo que estaba del lado de las mujeres, algo que me llegó al corazón”, explicó Alina Lozano

Vea lo que dijo Alina Lozano:

