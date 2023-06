“Lo que hemos vivido no nos lo quita nadie”: Alina Lozano sobre su relación con Jim Velásquez

Alina Lozano, la reconocida actriz que participó en la novela de Caracol Televisión ‘Pedro, El Escamoso’, aprovechó su cuenta en la red social Facebook para responder a las persones que la critican por llevar una relación con el joven influencer Jim Velásquez.

Según Alina Lozano, todo comenzó cuando se difundió una declaración de la actriz mexicana Silvia Pasquel en donde opinaba de las relaciones disparejas en edad. De inmediato, en redes sociales empezaron a relacionar la opinión de la mexicana con la actual situación sentimental de Alina.

“De tantas cosas que diariamente escriben y dicen a diario, me llamó la atención una declaración de la actriz mexicana Silvia Pasquel, quien terminó en medio del baile de nuestra relación porque supuestamente opinó de nuestra relación. Sin embargo, en realidad, al ver las declaraciones uno se da cuenta que ella está hablando de un tema en general, pero no de mi relación con Jim”, explicó Alina Lozano.

Asimismo, la actriz Alina Lozano aclaró que, a pesar de las críticas que le llegan a diario, su relación con el joven Jim Velásquez parece tener un rumbo y ambos aprovechan cada momento para disfrutar de su compromiso.

“Claramente las declaraciones, que no eran para mí relación, decían que por la diferencia de edad la mujer terminaba manteniendo al muchacho. Sin embargo, yo les quiero decir una cosa, mi relación ya va para un lado, ya ha dado unos frutos muy interesantes”, aseveró Alina Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez Foto: Instagram @lozanoalina

“Lo que hemos vivido no nos lo quita nadie”: Alina Lozano

Por otro lado, Alina Lozano explicó que independientemente de su relación con el joven influencer Jim Velásquez, si el día de mañana llegan a terminar, se llevará los mejores recuerdos de lo vivido como pareja.

“Si yo terminara esta relación con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevó los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie”, aclaró Alina Lozano.

Además, la actriz Alina Lozano explicó que, a pesar de las críticas que le llegan a diario, nadie puede quitarle el reconocimiento, la persona y la mujer que verdaderamente es.

“Hay una persona que me escribió que, si no me daba cuenta de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, que yo era un símbolo nacional. En ese momento, la verdad me pregunté cuál imagen, porque nadie me puede quitar la persona que soy, la mujer que soy, la artista que soy. Nadie te puede arrebatar nada, el mejor regalo para estos riesgos que se corren en la vida es la gratitud, lo que ya has disfrutado”, afirmó Alina Lozano.

Vea las declaraciones de Alina Lozano:

