Anahí, protagonista del regreso de RBD a los escenarios: “Impresionantes, los amamos”

La banda mexicana RBD enloqueció a sus fanáticos en el primer concierto de su gira. En El Paso, Texas, los seguidores de la agrupación, que marcó toda una generación, llenaron el escenario vestidos para la ocasión y con los atuendos representativos de la banda. Una de las integrantes más ovacionadas fue Anahí.

Tuvieron que pasar 15 años para que los integrantes de la icónica agrupación se encontraran en un concierto. Con la ausencia evidente de ‘Poncho’ Herrera, quien les envió la mejor de las vibras, la banda encendió el escenario con las principales canciones de su repertorio, los éxitos que a lo largo de los años no dejaron de sonar en las diferentes plataformas musicales y que se convirtieron en todo un himno para los jóvenes que se identificaron con estos temas.

Durante el encuentro, la banda conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, interpretó grandes éxitos como lo son 'Tras de mí', 'Rebelde', 'Sálvame', 'Ser o parecer' y 'Aún hay algo'.

Capítulo aparte mereció Anahí, la famosa Mía Colucci, fue una de las emocionadas con el reencuentro. Lloró de la felicidad y se le vio muy conmovida con la reacción de sus seguidores quienes se gozaron la presentación de principio a fin. Además, publicó en su cuenta de Instagram su sentimiento ante semejante concierto. "Nuestro himno al amor. 💕 ¡GRACIAS por esta primera noche", fue el post en su Instagram y de inmediato los comentarios llegaron.

Ahahí previo al concierto de RBD. Foto: Instagram @anahi.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, ya que enseguida inundaron las redes sociales con fervientes respuestas a las fotos y videos compartidos por Anahí. Los seguidores de la cantante le expresaron su admiración y su alegría por verla, de nuevo, en un escenario con la banda que la hizo mundialmente famosa.

Anahí en concierto con RBD. Foto: Instagram @anahi.

"Me siento tan orgullosa de ti! con el oído herido, entregando todo y más!!! cuídate mucho, gracias por tanto y siempre. amor de mi vida entera"; "Que se repita en el mundo entero"; " No sabes lo que se sintió estar ahí, escucharte y cantar contigo esto, fue algo increíble y me teletransporto a esa época tan maravillosa que viví y crecí con ustedes, Gracias de verdad por esta noche tan épica e inolvidable, me sentí de 15 años otra vez" y "Si tan solo tú supieras lo que esa canción significa para nosotros y el amor que nos hace sentir escucharte cantarla con el corazón nos derretimos todos juntos !!! Gracias por salvarnos esta noche !! Te amamos siempre", fueron las palabras de sus seguidores.

