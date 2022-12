Andrea Valdiri rompió en llanto luego de que destrozaran su disfraz para el carnaval

La reconocida modelo Andrea Valdiri publicó un video en las historias de su cuenta de Instagram en donde lamentó que le dañaran su disfraz y su carroza en medio de la presentación en el Carnaval de Barranquilla 2020.

“Tengo el corazón partido. Hay gente a la que le alegra la tristeza de otros. No lloro porque quiera que me vean, simplemente es impotencia por lo que pasó. Estuvimos dos meses preparando para dar un buen show”, dijo.

Publicidad

Asimismo, denunció que la hicieron quitar imágenes de uno de sus patrocinadores y que integrantes de la seguridad del evento la dejaron esperando 4 horas.

“Pienso que el carnaval es para el pueblo y hay mucha gente que me apoyó y estuvo conmigo. Se me hizo imposible estar hasta la último, la desorganización fue grande. Comenzando me dijeron que debía quitar mi patrocinador o no salía, me hicieron la vida imposible”, mencionó.

“Le dije a todo el mundo, desarmen en vaina. Los de seguridad hicieron pasar muchas comparsas y a mí me dejaron atrás, me retuvieron por 4 horas”, añadió.

Publicidad