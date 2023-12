'Antes de que amanezca', el nuevo EP de Morat inspirado en un sueño surrealista

El grupo colombiano Morat, que ha obtenido fama mundial con su música ajena al reguetón, está de vuelta con 'Antes de que amanezca', un EP inspirado en un sueño surrealista y que servirá como puente a su quinto álbum, que se encuentra en producción y que llegará el próximo año.

Su guitarrista, Juan Pablo Isaza, achaca este lanzamiento al funcionamiento de la industria musical actualmente: "Antes sacabas un disco, girabas y te olvidabas de todo hasta que te volvías a encerrar para hacer otro. Ahora no, nosotros llevamos 110 conciertos de nuestro cuarto disco, pero a la vez nos demandan más música, es muy loco. Por eso decidimos hacer este de transición", explica a EFE.

"Estos singles son maneras de mantenerse activos; asimismo, es la justificación para continuar nuestra gira del próximo año, que creemos que es el sueño más grande que hemos tenido, de ahí también esa inspiración hacia el mundo de los sueños, que será una gira de solo estadios de fútbol", añade el guitarrista del grupo, que conforma junto a Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas.

'Antes de que amanezca', en palabras de los propios artistas, es "un viaje a través de una noche de nuestros sueños donde cada canción es un sueño diferente". "Como cuando uno duerme, cada sueño es distinto a todos los demás, se unen sin mucho sentido y cada uno se siente medio aleatorio", precisan.

"Nunca nadie cuestionó un sueño por ponerse raro, estás en un sitio, llegas a otro, no tienen que tener sentido y funciona", agrega Martín Vargas. De ahí, dicen, el origen de componer "seis canciones que pudieran jugar a ser cosas totalmente distintas".

Al ser un disco de transición, afirman que se han permitido "disfrutar y probar cosas y sonidos totalmente distintos y nuevos", y así se pueden encontrar desde rock hasta una balada en inglés, pasando por ritmos más bailables o acústicos latinoamericanos. "La idea era abrir más el espectro de lo que estábamos y veníamos tocando", apunta Simón Vargas.

Los títulos que componen este EP son 'Feo', 'Nunca volvieron' y 'Someone I used to know' en la cara A y 'Demasiado lejos', 'Sobreviviste' y 'Tarde' en la cara B, hasta conformar un trabajo con el que la banda ya suma 12 años de carrera musical desde su formación.

"La verdad es que nadie nos hubiera dicho nunca cuando empezamos que esto nos iba a pasar, ser una de las bandas más escuchadas y queridas, que ahora las bandas no tienen mucho tirón. Tenemos la suerte de trabajar con un equipo al que amamos, de viajar por todo el mundo y estamos terriblemente agradecidos a nuestro público", afirma Villamil.

Su gira 2023 en España culmina en Zaragoza este domingo, hasta que vuelvan el 21 de junio para dar un macroconcierto en el estadio Metropolitano de Madrid. "El próximo año va a estar potente", adelanta la banda, que antes de eso girará por EE.UU. entre los meses de enero y febrero.

