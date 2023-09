'Aquaman' regresa para darle un nuevo inicio al universo cinematográfico de DC

La última década un nuevo género se apoderó del cine. Los superhéroes se hicieron de un lugar junto a grandes cintas, algo que antes jamás se había pensado por lo regular que había sido el camino durante los 90, sin embargo, fue Marvel Studios el que transformó esto y desde entonces DC Cómics ha seguido estos pasos.

No obstantes, antes del auge, DC comandó las primeras películas "decentes", según expertos, como fue la trilogía de 'Batman' o algunas citas de 'Superman' que eran queridas por muchos. Ahora, esta franquicia quiere armar su propio universo y ya trajo a la pantalla grande a 'Flash', 'La mujer maravilla' y 'Aquaman', el último que ahora tendrá su segunda parte en cine.

El pasado jueves, 14 de septiembre, DC y Warner Bros publicaron el primer trailer de la secuela de 'Aquaman' en la pantalla grande, que con polémica vuelve a poner el cine a Amber Heard, como 'Mera', quien salió del foco público luego del juicio que atravesó con su expareja Johnny Depp.

'Aquaman' // Foto: DC - Warner Bros

La nueva entrega del rey de Atlantis narra un poco más de la familia real del poco del océano y deja a un lado los últimos acontecimiento del mundo DC. En el primer clip se ve cómo los efectos especiales serán protagonistas de esta nueva entrega que protagonizará Jason Momoa como 'Aquaman'.

Publicidad

La cinta no estará en las salas de cine si no hasta el 20 de diciembre de 2023, además existe el rumor que al final de la misma se vea un adelanto de lo que tiene pensando James Gunn con este universo, un poco enlazado al final de 'The Flash' que dio un reboot al universo de DC.

Este es el primer trailer de la secuela de 'Aquaman'