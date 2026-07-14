"Aquí no se trata de egos": Luis Alfonso sobre el éxito del género popular

Para muchos el género popular vive su mejor momento, no solo por el hecho en que esta música se ha posicionado en los mejores lugares del mainstream con el paso de los meses, sino porque sus artistas pasaron de llenar solo fondas a estar en escenarios como el Movistar Arena, El Campín, Vive Claro, entre otros.

De acuerdo con Luis Alfonso, en diálogo con Blu Radio, esto no es una casualidad, sino ha sido el reflejo del trabajo conjunto que han hecho los artistas para llevar esta música a lo más alto, incluyendo a Darío Gómez, Yeison Jiménez u otros que ya no están, quienes también pusieron “la vara alta” para abrir los caminos que hoy otros siguen sus pasos.

"Hoy en día el género está demasiado fuerte porque entendimos que la unión hace la fuerza. Aquí no se trata de egos, ni de orgullo, ni de quién saque más música o sea más famoso. Todos somos un equipo y cada lanzamiento aporta un grano de arena para hacer el género más internacional, más comercial y fuerte", afirmó.

"Queremos hacer la fonda más grande de Colombia”

Pero en ese éxito que tiene la música popular, el nombre de Luis Alfonso se ha posicionado como uno de los más importantes en toda la industria. Ahora, luego de llegar a su primer estadio, el ‘Señorazo’ lleva su música de regreso al Coliseo MedPlus para hacer de una fiesta inolvidable al mejor estilo “montañero”.



El próximo 7 de noviembre se presentará en el MedPlus, donde promete ofrecer una experiencia inspirada en las tradicionales fondas colombianas. El artista aseguró que el objetivo es llevar la esencia de estas celebraciones populares a un escenario de gran formato.

"Queremos hacer la fonda más grande de Colombia. Vamos a traer caballos, repartir sancocho, tener una tarima 360 y traer la esencia del monte pa'l mundo", señaló.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

Un álbum con nuevos sonidos

Durante la conversación, el cantante también habló de Lindo, Lindo, su nueva producción discográfica, en la que asegura explorará sonidos diferentes sin dejar de lado las historias que caracterizan la música popular.

El álbum incluirá canciones de despecho, amor, familia y experiencias cotidianas.

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"Hay canciones de despecho, canciones de amor, canciones de la vida y canciones de la familia. Si no le gusta una, le gustan dos o tres, porque hay para todos los sentimientos", explicó.