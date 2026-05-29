Popular al Parque 2026 rendirá homenaje a Yeison Jiménez en su tercera edición

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Popular al Parque, el festival gratuito de música popular que se realizará el próximo 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar y que este año tendrá como eje central un homenaje al legado de Yeison Jiménez.

Durante el lanzamiento oficial del evento, se pronunció el concejal de Bogotá Oscar Ramírez Vahos, creador del festival. “Vamos a hacer una gran apuesta para que este año sean más de 100.000 asistentes en Popular al Parque (30.000 más que el año pasado). Sobre todo porque le estamos rindiendo un gran homenaje al aventurero Yeison Jiménez con su banda”, afirmó Ramírez.

El sábado pasarán por la tarima Bryan Kamacho, Johan Hernández, Dareska, Sebastian Ayala, Pipe Jaime, Hernan Gomez, Marbelle y Los Tucanes de Tijuana desde México. Por su parte, el domingo, segundo día del evento, se presentarán Daniel Merak, Oscar Roa, Kristian Camilo, Luisito Muñoz, Francy, Banda Siete, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, también desde México, y se cerrará la programación con la Banda del Aventurero, quienes harán un homenaje al artista colombiano Yeison Jiménez.

Uno de los momentos más emotivos del lanzamiento fue precisamente el reconocimiento entregado a la agrupación y a la hermana del cantante, Lina Jiménez. Camilo Tovar, integrante de la banda, aseguró que continuar representando el legado del cantante es una responsabilidad asumida “con el corazón”, con la misma frase que tanto utilizaba el uno de los principales exponentes de la música regional colombiana.



“Significa mucho poder venir a hacer esto en nombre de Yeison Jiménez. Todo eso que ocurrió es muy lamentable, pero sea lo que sea, nosotros lo vamos a seguir haciendo con el corazón, con amor y con todo el respeto, así como él nos enseñó”, afirmó Tovar.

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Foto: Suministrada

Para Daniel Beltrán, bajista y corista de la agrupación, el crecimiento del festival demuestra la consolidación del género en la ciudad. “Hacía falta un Popular al Parque, un espacio que dignificara este género tan grande que ya ha llegado tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó.

Además de los artistas consolidados, Popular al Parque también abrirá espacio para nuevos talentos bogotanos a través de convocatorias distritales impulsadas por Idartes. María Mercedes González, Subdirectora de las Artes en la entidad, destacó que el festival se ha convertido en una plataforma de circulación artística para músicos emergentes.

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“Es la oportunidad para que las bandas y artistas, muchos de ellos jóvenes e iniciando carreras, tengan acceso a un evento de muy alta calidad artística y de producción”, señaló González. Justamente los artistas de agrupaciones distritales que participarán en la programación serán Banda Siete, Joan Hernández, Pipe Jaime y Oscar Roa.

El Festival Popular al Parque fue creado mediante el Acuerdo 902 de 2023 del Concejo de Bogotá y hace parte de la política pública de los Festivales al Parque, una estrategia cultural que en 2025 reunió a más de 660 mil asistentes en la capital.