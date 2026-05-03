Reality nacional buscará la nueva voz de la 'Banda del Aventurero' tras la muerte de Yeison Jiménez

A casi cuatro meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo en zona rural de Paipa, su legado artístico comienza a tomar un nuevo rumbo.

La familia del artista confirmó en Expediente Final de Caracol Televisión que uno de los proyectos más importantes para mantener viva su música será la creación de un reality nacional con el que se buscará la nueva voz —o voces— de la llamada “Banda del Aventurero”.

Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

La iniciativa, que recorrerá diferentes regiones del país, tiene como objetivo encontrar al intérprete que asuma el liderazgo musical del grupo que acompañaba al artista.

“El concurso será por toda Colombia, donde vamos a ir a buscar tal vez dos voces o una voz principal”, explicó Rafael Muñoz, manager de la banda, dejando claro que el proyecto busca continuidad, pero también evolución.



Según lo revelado, quien resulte seleccionado no solo interpretará los éxitos que hicieron famoso a Jiménez, sino que también dará vida a material inédito. “Mi esposo venía con un trabajo arduo de composición, grabó unas canciones espectaculares y estas las hizo en pro de su internacionalización”, señaló Sonia Restrepo, viuda del cantante, anticipando que el reality también servirá como plataforma para lanzar nuevas producciones musicales que quedaron en desarrollo antes de su fallecimiento.

En medio de este anuncio, el dolor por la pérdida del artista sigue latente en su familia. Su esposa confesó que aún no logra asimilar la ausencia: “Ya no puedo aceptar que él está muerto… lo siento en mis hijos, en cada gesto de cariño de la gente. Extraño sus llamadas, sus abrazos… siento que todo se acabó con él”. A pesar del duelo, aseguró que continuar con sus proyectos es una forma de honrar su memoria y su trabajo.

El reality, además de ser una apuesta artística, se convierte en una estrategia para preservar la esencia del cantante y su conexión con el público. “Se me hace injusto quedarme en una cama llorando y dejar que todo por lo que él luchó se vaya abajo”, afirmaó Sonia, insistiendo en que el propósito es mantener vivo el mensaje de esfuerzo, humildad y pasión que caracterizó su carrera.