Revelan nuevo mensaje de Yeison Jiménez antes de morir: "Sabes cuánto te amo"

Ya se cumplen cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez en inmediaciones de Paipa, Boyacá. Una noticia que, hasta la fecha, sigue generando sentimientos entre sus seguidores, en especial porque se siguen conociendo detalles inéditos de la vida personal del ‘aventurero’ por parte de sus familiares y amigos.

Ahora, en el más reciente informe de Expediente Final, de Caracol Televisión, se conoció la cronología de la muerte del ‘aventurero’, a través del relato de su esposa y familiares, quienes recordaron sus últimas palabras y esos sueños que quedaron por cumplir por parte del oriundo de Manzanares, Caldas.

En este mismo expediente se conoció uno de esos últimos mensajes del artista, uno de esos a Diva Jessurum, en donde le decía que estaba viendo el programa. Esto sucedió un mes antes de que se diera su muerte, siendo uno de esos escrito que dejó el cantante antes de su muerte y que ahora recuerdan con cariño.

"Amor estoy viéndolo acá en Pereira con unos amigos. Quedó hermoso el programa, gracias, no sabes cuánto te amo, eres una gran gran mujer y eres una de las personas que más quiero y más agradecimiento tengo en mi vida", decía el mensaje.



Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

Así recuerdan sus familiares el día de su muerte

"Me dijo cuando salió del hotel, me llamó y me dijo que había confirmado hotel para las vacaciones. Quería ir a Manzanares a ver el abuelo, que pensaba que podía pasar algo primero o dijo que va y de pronto él se moría primero", contaron su esposa y hermana de las últimas conversaciones que tuvieron con él ese 10 de enero, día en que ocurrió el trágico accidente.

Fue a las 4:30 cuando Sonia Restrepo, su esposa, vio que sonó el teléfono y era para decirle que Yeison Jiménez había tenido accidente. Pero al inicio pensó que de pronto en el carro, sin caer en cuenta que estaba el vuelo, de ahí, comenzó a entender lo difícil de la situación. "Me negaba a creerlo, gritaba por todos lados, pensaba que eso era mentira", dijo.

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Aseguró que peleó mucho con Dios y no ha logrado asimilar que él ya no está, aún siente su olor y su presencia, extrañando sus llamadas y las horas que pasaban platicando de planes, sueños y mucho futuro juntos, incluso, un matrimonio que nunca se pudo hacer realidad.