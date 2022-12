Ariana Grande rinde tributo a víctimas de Mánchester con concierto benéfico

Dos semanas después del atentado suicida al final de un espectáculo de Ariana Grande en Mánchester, la cantante estadounidense da un concierto solidario en la ciudad este domingo, mantenido pese al ataque de Londres.



Tras el ataque del sábado en la capital británica, donde murieron siete personas arrolladas por una camioneta y luego a manos de tres hombres armados con cuchillos, el agente de Grande, Scooter Braun, dijo que el concierto se mantiene "todavía con más razón".



"Rezando por Londres", escribió en Twitter la cantante de 23 años, muy popular entre los adolescentes. "No debemos tener miedo y debemos rendir un homenaje a los afectados, aquí y en todo el mundo, juntaremos nuestras voces y cantaremos con fuerza", aseguró.

En un comunicado publicado el domingo tras el atentado en Londres, la policía de Mánchester anunció "medidas suplementarias" para el concierto benéfico, llamado "One love Manchester", y pidió a la gente que no traigan bolsas para acelerar la entrada porque "se registrará a todo el mundo".



Grande actuará esta noche a partir de las 18H15 GMT en el estadio de críquet de Old Trafford, casi dos semanas después del atentado suicida perpetrado por Salman Abedi al término de un concierto de Grande en el Manchester Arena.

Murieron 22 personas, entre ellas muchos niños, y 116 resultaran heridos.

Junto a Grande estarán una larga lista de estrellas del pop como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, the Black Eyed Peas, Little Mix y Niall Horan, de One Direction.

Los beneficios irán para las familias de las víctimas.



Grande, que dijo estar "rota" tras el atentado del 22 de mayo, volvió de inmediato a Estados Unidos y suspendió su gira Dangerous Woman.

Sin embargo la cantante prometió volver para el concierto de este domingo. "La música sirve para curarnos, para reunirse, para hacernos felices" escribió en Instagram.

"Continuaremos rindiendo homenaje a los que hemos perdido, a sus seres queridos, a mis fans y a todos los afectados por esta tragedia", añadió.

El viernes Ariana Grande visitó por sorpresa a los heridos que estaban siendo tratados en el hospital infantil de Mánchester.

"Esto significa más para nosotros que todas las cosas increíbles que mucha gente ha hecho por nosotros", dijo tras la visita Peter Mann, cuya hija Jaden resultó herida en el atentado.

Veinticuatro niños de una escuela de Mánchester, algunos de los cuales resultaron heridos, subirán este domingo al escenario para cantar junto a Grande su éxito "My Everything".

Las 35.000 entradas que se pusieron a la venta el jueves a 40 libras ($51 dólares) se vendieron en pocos minutos. También había 14.200 entradas gratis reservadas a los que estuvieron en el concierto del 22 de mayo.

Sin embargo se detectaron 10.000 intentos de obtener entradas gratis de personas que no habían estado en el primero concierto.

También se detectaron intentos de reventa eBay, algunos a un precio de 1.200 libras, pero la plataforma prometió luchar contra "los que quieren aprovecharse de la tragedia".

Las autoridades esperan la presencia de hasta 130.000 personas este domingo en la zona del concierto y han tomado medidas adicionales de seguridad.

"Hemos aumentado nuestros recursos, con un importante número de agentes de la policía de la región de Mánchester y colegas de otras fuerzas, algunos de los cuales irán armados", dijo el superintendente Stuart Ellison.

El concierto en el campo de cricket de Old Trafford será retransmitido en directo por Twitter, Apple y YouTube y también por la BBC. La cadena MTV también lo retransmitirá en 180 países para alentar las donaciones.