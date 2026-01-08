Arrancó el 2026 para Carín León al lado de Xavi con una unión mexicana

Arranca el 2026 para el reconocido artista mexicano Carín León, que, siguiendo el trabajo hecho en 2025, llega de la mano con Xavi, otra de las grandes voces de esta nueva generación de artistas mexicanos. Lo hacen juntos en "La Morrita", una canción con toda la interpretación mexicana.

"Escrita por Carín y Xavi junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera —quien también produjo el tema—, “La Morrita” destaca por su candente y enérgico huapango, un ritmo perfecto para musicalizar esta declaración amorosa", contaron del equipo del artista.

Carin León // Foto: suministrada

Con esta canción, Carín León y Xavi no solo presentan una colaboración intergeneracional entre un artista consagrado y una nueva estrella del género, sino también una propuesta que moderniza los códigos culturales del romance y la masculinidad dentro de la música mexicana.

"El coro contagioso posiciona el tema como un himno instantáneo en las pistas de baile, reafirmando la posición de Carín León como el embajador global de la Música Mexicana al llevar ritmos intrínsecamente mexicanos al escenario mundial sin perder autenticidad", añadieron.



El sencillo llega a poco menos de un mes del doble lanzamiento de Carín León, Chapayeka y Chapayeka (Puro Chucky), dos álbumes que continúan la tradición del originario de Hermosillo de presentar un regalo navideño a sus seguidores.