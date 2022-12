Así es como Linda Palma le hizo saber a su novio que se quiere casar

Linda Palma, la presentadora de Noticias Caracol concedió una entrevista a la revista TVyNovelas en la que le preguntaron por sus sueños y las metas que le faltaban por cumplir.

“Me encantaría viajar a Tailandia con mi hermana Maurita. También quiero viajar por carretera, con Diego, por Estados Unidos. Pero por ahora, los haré sin afán, sin estresarme”, afirmó Linda.

Publicidad

Le puede interesar: ¡Toda una guerrera! Linda Palma comenzó un nuevo ciclo de quimioterapia.

Cuando se le preguntó por su futuro con el cantante de Don Tetto, Diego Pulecio, en medio de risas, Linda Palma aprovechó para enviarle un mensaje positivo a su novio.

“Si sueño con casarme. Espero que leas esto Diego Pulecio (risas)”, dijo, agregando que tampoco descarta ser mamá. “Y ser mamá, no sé, hoy sueño con hijos, pero igual mañana puedo decir que no quiero. No sé qué quiera Dios”.

Publicidad