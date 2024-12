Así fueron los votos de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en su matrimonio: emotivo video

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron los protagonistas de una de las bodas más comentadas del año, este 2024. La pareja se dio el sí el pasado 20 de julio en el Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, al norte de Buenos Aires .

Cinco meses después de ese día inolvidable, la modelo y el futbolista del AS Roma sorprendieron a sus seguidores al compartir un video inédito en sus redes sociales. “A cinco meses de este momento, acá un recuerdo del día más lindo del año. De nuestras vidas, también”, escribieron en la descripción de una publicación conjunta en Instagram.

El emotivo video mostró desde los preparativos de la boda hasta el simbólico beso que selló su amor, acompañado por las exclamaciones de alegría de sus seres queridos, quienes compartieron este momento tan especial.

Matrimonio Dybala y Oriana Sabtini Foto: orianasabatini

Sin embargo, el punto más conmovedor del video fue la lectura de los votos matrimoniales, donde ambos dejaron ver la profundidad de su amor y las emociones que marcaron ese día.

Paulo Dybala comenzó compartiendo sus pensamientos escritos en un avión camino a la boda: “Estoy sentado arriba del avión terminando de escribir esta carta mientras me tomo un café a dos horas de llegar. Me emociona pensar que voy a poder leerte esto, me emociona casi tanto como escribirlo”, dijo con su característica tonada cordobesa, visiblemente emocionado.

Por su parte, Oriana Sabatini evocó un recuerdo de su infancia: “Ahí estoy con mi mamá a los cuatro años en el altillo de nuestra casa en San Isidro, poniéndome el tutú blanco mientras ella saca su cámara para inmortalizar el momento. Mi mamá se agacha y me pasa un velo. El que usó ella. Me lo pone y yo la miro como si ella pudiera ver el amor que destella este acto”. Con esa anécdota, conectó su infancia con el sueño de amor que ahora compartía con Paulo.

El intercambio de votos fue un reflejo de su relación, marcada por el amor genuino y la conexión profunda. Paulo expresó: “Amar es empezar a soñar con alguien. Y yo empecé a soñar el día que entendí que era con vos”, mientras Oriana concluía con una frase que dejó a todos sin palabras:

“Te amo como nunca imaginé que podía amar a una persona. Gracias por dejarme saber lo terriblemente hermoso que se siente eso”.

Con este video, Oriana y Paulo no solo recordaron el día más importante de sus vidas, sino que también compartieron con el mundo su mensaje de amor.