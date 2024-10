Hinchas de River Plate atacan bus de seguidores de Atlético Mineiro en Buenos Aires

Grave situación en Buenos Aires, Argentina, previo al choque de semifinal de la Copa Libertadores 2024. Hinchas de River Plate causaron desmanes contra hinchas y futbolistas de Atlético Mineiro de acuerdo con videos que se han conocido en redes sociales horas antes del pitazo inicial en el Más Monumental.

Videos en redes sociales dieron cuenta de cómo los buses en donde se desplazaban hinchas de Mineiro fueron agredidos por argentinos. Vidrios rotos y daños en los vehículos por parte de varias personas que esperaban en puntos estratégicos del recorrido que hacían hacia el Más Monumental para este duelo de semifinal.

PIEDRAZOS A UN MICRO CON HINCHAS DE ATLÉTICO MINEIRO 🚨



Fanáticos del equipo de Brasil denunciaron haber recibido proyectiles en las inmediaciones del Monumental pic.twitter.com/qELdBowk3J — Diario Olé (@DiarioOle) October 29, 2024

Por otro lado, al hotel de concentración del equipo brasileño también llegaron hinchas del cuadro millonarios en donde retrasaron la salida del conjunto ‘galo’ al estadio. El presidente de Mineiro, Sergio Coelho, explotó ante medios de comunicación y se quejó por la poca seguridad en la ciudad en este importante partido de Libertadores, pues esto no solo afecta el juego, sino la tranquilidad de sus jugadores y pone en riesgo la integridad de cada uno.

Este hecho pone en tela la seguridad del compromiso en donde el cuadro argentino llega obligado a remontar una serie en contra de 3 goles a 0. Esta situación de orden público ha generado diversos comentarios en redes sociales.

¡INSÓLITO! Otra vez problemas con el MICRO de Mineiro camino al Más Monumental: los demoraron en medio de la calle... Los dirigentes filman TODO.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/rQR0q1eGoW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

Publicidad

"Me encanta esto. El partido se juega desde que se pisa país visitante"; "Que gente sin una neurona, con esto, con los fuegos artificiales, la policía, etc. piensan que vamos a ganar el partido? 2 dedos de frente por favor, solo eso les pido. Una tontera tras otra"; "No saben cómo joder estos argentinos en serio todo eso es juego sucio así de simple", fueron algunos comentarios en redes.