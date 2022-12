Así lucía Elizabeth Loaiza a sus 15 años sin operación de la nariz

La presentadora Elizabeth Loaiza publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde mostró cómo lucía en su etapa de adolescencia. Aseguró que es una foto que se tomó un poco antes de que su nariz fuera operada.



A su vez, aprovechó de la fotografía para confirmar a sus seguidores que su nariz sí pasó por el quirófano, pero aclaró que le gustaba más cuando era natural.

“La verdad me gustaba más cómo era antes, jamás me la hubiera operado. Me gustaba así respingadita, al natural, pero me empezó a molestar después”, escribió en la publicación.



“Tu belleza es natural real y angelical, eso nadie lo puede negar (…) Desde siempre hermosa (…) Igual te veías y sigues viendo muy bonita (…) Eres hermosa por dentro y por fuera”, son algunos de los comentarios de la publicación.



La imagen ya superó los 17 mil me gusta en la red social.



Vea otras publicaciones de la modelo.



