Así lucía la ‘Barbie colombiana’ antes de sus más de 20 cirugías: ¿Irreconocible?

Tatiana Murillo, ampliamente reconocida como 'La Barbie colombiana' , figura entre las influencers más destacadas de Colombia, no solo por sus numerosas intervenciones quirúrgicas, sino también por sus conflictos con otros creadores de contenido, en particular, Yina Calderón, con quien ha sostenido una conocida 'pelea cazada'.

Recientemente, Tatiana Murillo se convirtió en el centro de atención viral al compartir un video revelador en el que mostró su aspecto antes de someterse a las cirugías que han transformado su apariencia. Este material dejó a muchos espectadores atónitos, ya que su semblante era completamente distinto al de su juventud, cuando esperaba el nacimiento de su hija, Sofía.

Las imágenes que compartió ilustran claramente el impacto de las numerosas cirugías a las que se ha sometido. Resulta evidente que poco queda de la joven que era en sus días anteriores antes de pasar por el quirófano.

Barbie colombiana Foto: Instagram @Shopiemuak

Es importante recordar que Tatiana Murillo ha sido objeto de críticas, sobre todo después de llevar a su hija, entonces de 13 años, a un procedimiento quirúrgico en el que le realizaron una rinoplastia. Además, no solo eso, también se inyectaron sus labios.

En uno de sus procedimientos quirúrgicos más recientes, la 'Barbie colombiana' compartió su perspectiva sobre la naturaleza de estas intervenciones y los objetivos que persigue a través de ellas.

“Cariño, así me veo, terrible. Cosas que lo dejan impresionado a uno de todas las experiencias de lo que uno siente en cirugía, es lo bien que amanecí niñas. O sea, no puedo abrir los ojos, dormí sentada, como unas dos horitas, pero amanecí regía, divinamente, con unas ganas para irme al centro de Medellín para seguir grabando, porque no me duele absolutamente nada y para mí eso ya es ventaja. Me veo terrible sí, terrible, pero no me duele absolutamente nada”, señaló.

