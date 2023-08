La ‘Barbie colombiana’ se despachó tras críticas: "Después de 30 cirugías no me importa”

En las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de contenido, desde lo más polémico hasta lo más viral. Ese es el caso de Tatiana Murillo conocida como la ‘ Barbie colombiana ’, quien es famosa por realizarse más de 30 cirugías para lograr una cara perfilada y un cuerpo escultural.

Murillo, que acumula en su cuenta de Instagram más de 340.000 seguidores, habló de su reciente intervención quirúrgica y, cómo era de esperarse levantó polémica en esta red social, pues fue criticada por nuevamente pasar por el quirófano.

En su cuenta de Instagram, la mujer se despachó tras conocer los comentarios que le han dejado en sus publicaciones y mencionó que mencionó que ya no le afectan las críticas de personas que “no se han sacado ni las cordales”.

Tatiana Murillo, la 'Barbie colombiana'. Foto: Instagram @tatianamurillobarbie.

“Cariño, así me veo, terrible. Cosas que lo dejan impresionado a uno de todas las experiencias de lo que uno siente en cirugía, es lo bien que amanecí niñas. O sea, no puedo abrir los ojos, dormí sentada, como unas dos horitas, pero amanecí regía, divinamente, con unas ganas para irme al centro de Medellín para seguir grabando, porque no me duele absolutamente nada y para mí eso ya es ventaja. Me veo terrible sí, terrible, pero no me duele absolutamente nada”, señaló la también influencer.

Por supuesto, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y la paisa fue blanco de críticas por, según ellos, el exceso de sus intervenciones quirúrgicas.

“La verdad yo solo le envidio la plata que tiene para hacerse sus cirugías”; “30 cirugías considero que ya es un problema psicólogo”, “Está bien que se haga todo lo que le da la gana, pero cuál es el sentido si siempre usa filtros uff se pasa con esa filtrisaaa”; “No soy la que critica; pero claramente si soy la que no se ha podido ni sacar las cordales”; “dijo q tiene más de 30 cirugías y mi pregunta es: XQ USA TANTO FILTRO?”, "La que tiene Plata hace lo que quiera" y “Ven acá jaja esta señora después de 30 cirugías... Si recuerda como era antes de hacerse la primera?”, fueron algunos de los comentarios a la publicación de la ‘Barbie colombiana’.

Tatiana Murillo, la 'Barbie colombiana'. Foto: Instagram @tatianamurillobarbie.

Después de estás palabras, Murillo no volvió a referirse a los comentarios de su post. lo cierto es que no deja de ser blanco de críticas y varios de los usuarios de redes sociales indicaron que ya tiene una obsesión por las cirugías estéticas.

