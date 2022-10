Así nació el personaje de ‘Bogotá’ en La Casa de Papel

BLU Radio conversó con Javier Gómez, libretista de La Casa de Papel, la exitosa serie española que llega a su cuarta temporada.

¿Cómo surge el personaje ‘Bogotá’?

La idea de crear a ‘Bogotá’ surge en una noche cenando justamente en esa ciudad. Estábamos comiendo un domingo en la casa de la familia Valencia, unos amigos cercanos que hacen un importante festival de Cine. Allí, en el jardín, surge la idea del personaje por puro cariño por Colombia. Y lo bautizamos así, Bogotá.

¿Cómo se hizo el primer capítulo?

Hicimos 41 versiones del capítulo piloto. Siempre suele ser así, los personajes van transformándose. Nosotros hacemos muchas versiones porque es allí el momento para hacerlo. Eso lo ruedan y entonces empieza a ser muy caro el rodaje. Cualquier cambio sale muy costoso.

¿Es verdad, Javier, que mataron a ‘Berlín’ en el Eje Cafetero?

(Risas) Sí. Así es. Berlín murió en el Eje Cafetero. Nosotros viajamos mucho para escribir. Álex y yo viajamos seguidos junto a otros guionistas. Solemos viajar cada dos meses porque podemos estar las 24 horas del día en la serie metidos. Hemos escrito en Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y hasta Barú, que tiene una particularidad y es que entra muy poco la señal de celular. Allí podemos crear más fácil

¿Si usted pudiera cambiar algo de la historia, qué cambiaría?

Pues muchas ideas, pero cuando entregas el guión, debemos dejarlo como está. Si no, es negativo para la salud mental.

¿Cómo se da usted cuenta del fenómeno en el que se empezó a convertir La Casa de Papel?

Pues la serie fracasó en algún momento en España. Ahí habíamos dado por muerto el proyecto. Se emitió en Antena 3. La compra Netflix y la pone en el mundo. Un día llegó a la oficina, varios meses después, y veo una imagen de una cancha de fútbol en Arabia y en una grada que completamente estaba cubierta de personas con una pancarta de Salvador Dalí. El entrenador de ese equipo tenía un nombre, profesor.

Luego nos dicen que el disfraz más vendido en el Carnaval de Río era el Dalí y entonces todo fue una explosión que llegó desde Brasil hasta el Mediterráneo en las dos cuencas. Fue una locura absoluta.

¿La serie incidió en protestas en otros países?

No creo. Desde la primavera árabe ya había una ola de indignación, en España el 15M o Estados Unidos. La serie es un símbolo que esas personas usan pero el problema es circunstancial. La desigualdad y la sensación de invisibilidad que tiene la pobreza. Estamos ante un movimiento de deterioro democrático en el mundo. De la crisis económica, salimos todos más desiguales.

¿Quién era Javier Gómez, antes de ser el guionista de la Casa de Papel?

Pues yo era un periodista, en efecto. Jamás pensé en escribir un guión de ficción en televisión. Había hecho una novela, que afortunadamente llega a manos de Alex Pina, que es el principal creativo, productor ejecutivo y junto conmigo guionista de La Casa de Papel. Me llama y me dice que si quiero escribir guión. Le dije que yo no sabía nada del tema. Me cuenta que me iba a enseñar. No todos los días uno tiene la fortuna de que le enseñen algo mientras lo vas haciendo (risas). Dos meses después, dejé el periodismo. Tenía yo tres empleos, en tv, radio y prensa. Lo dejé todo por escribir La Casa de Papel.

¿Cómo lo contacta Alex Pina, creador de La Casa de Papel?

Alex Pina buscaba voces nuevas en España. Yo había escrito mucha tv y algo de ficción. Le gustó el tono de mi novela. Había escrito periodismo y ficción. A él le pareció eso suficiente para darme la oportunidad. En el periodismo y la ficción los ritmos son iguales.

