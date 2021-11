Así respondió la hermana de Legarda a seguidoras que le dijeron que estaba embarazada

Daniela Legarda, hermana del fallecido cantante Fabio Legarda , asesinado en Medellín en 2019 a causa de una bala perdida, se destapó y mostró su molestia ante las críticas que recibió en redes sociales por un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que aparecía bailando junto a su hermana.

Para muchos usuarios de Instagram Daniela Legarda luce con varios kilos de más, incluso, dijeron que estaba en estado de embarazo, cosa que enfureció a la hermana de Fabio Legarda , así lo manifestó en redes sociales.

"Nunca he recibido un comentario de un hombre diciéndome gorda. Pensé que en ese video me veía increíble, y sigo pensando lo mismo. Encontré muchos comentarios de mujeres atacándome, que yo me veía en embarazo, pero me lo decían, no de una manera bonita, sino para criticarme y decirme que estaba gorda", indicó Daniela.

Vea aquí todo lo que dijo: