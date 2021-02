Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron detalles de sus relaciones con Jessica Cediel y Legarda

A través de su nuevo canal de YouTube llamado ‘Pipe más Lu’, en el que hablarán de varios temas de interés para sus fans, Luisa Fernanda W junto a Pipe Bueno dejaron al descubierto detalles de sus relaciones con Jessica Cediel y Legarda.

En este primer video, en el que decidieron jugar ¿Verdad o shot?, la pareja se animó a responder preguntas como: ¿Verdad que han pensado tener más niños?, ¿Verdad que se comieron los dulces antes de ser novios?, así como las más esperadas por sus seguidores.

Ante la pregunta “Lu, ¿aún piensas en Lega? ”, la youtuber mencionó que a las personas que pasan por la vida y “dejan una bonita huella, claro que se les recuerda”.

Por su parte, a la pregunta sobre Jessica Cediel que le formularon a Pipe Bueno, el cantante de música popular dijo que: “Jessica es una persona que pasó por mi vida, que tuvimos una relación en la que compartimos momentos muy bonitos, pero que, además, nuestra ruptura no fue para nada traumática, entonces no tengo de dónde tener un mal sentimiento hacia ella”.

“Como mujer no hay ese cariño porque si no a lo mejor todavía estaríamos juntos, ese cariño ya no existe y, por el contrario, tenemos un cariño y aprecio por ella, por lo que representó en algún momento de mi vida, pero hasta ahí”, puntualizó Pipe Bueno.

Sin embargo, el tema no se detuvo allí y Luisa Fernanda W se animó a revelar que en varias ocasiones han hablado no solo los tres, sino que ella ha llegado a conversar por teléfono con Jessica Cediel.

“A veces hasta nos hemos dado consejos, hemos chismoseado las dos solitas por teléfono y Jessica me cae súper bien”, afirmó la joven youtuber.