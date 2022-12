Así se defendió Jessica Cediel de quienes la llaman "cristiana mostrona"

Jessica Cediel le salió al paso de las críticas de quienes la señalan por sus sensuales bailes en redes sociales.

Cediel, quien se declaró cristiana, dijo que no entiende la falta de respeto de algunos.

“Yo no sé por qué la gente viene a mis redes sociales a criticar y esperar no sé, una monja, una santa, que no hable, que no diga nada, no, yo soy una persona normal”, dijo.

Además, pidió respeto por parte de sus seguidores en redes sociales.

“El hecho de que baile música mundana de vez en cuando o porque diga una grosería o me enoje, no, soy normal (…) no esperen una persona santa, callada que dice una cosa en público y en privado hace otra, no”, sostuvo.

