Así son las graciosas respuestas de Rigo que se toman las redes sociales

“Más duro que matar un marrano a cachetadas… Más duro que mordisco de loco” Así, con el lenguaje paisa de Rigoberto Urán, fue la novena etapa del Tour de Francia en la que el colombiano cumplió otro más de sus sueños, ganar una carrera en la competición más importante del ciclismo mundial.



Pero como su vida, nada ha sido fácil y en un comienzo parecía que el esfuerzo de ayer no había sido suficiente para llegar primero.



Segundos después, eso cambiaría. Más que por una rueda, una nariz o una pata, como él mismo diría, fue por una sonrisa, esa gigantesca que tiene Rigo, que terminó quedándose con el primer lugar.



El hijo más querido de Urrao, Antioquia, el paisa ‘bacaneado’ y relajado estaba en lo más alto de la etapa reina.



Después de bajarse del caballito de acero en el que estuvo cinco horas siete minutos y 23 segundos, no perdió el sentido del humor de siempre. Para contar lo que ya anticipaba la ‘Goga’ Ruiz, que, por poco le vuelven a ganar.



“¡Mijos hoy me desperté en el tercer piso, con 14 años de gamín y 16 de ciclista!” Con ese tono de buena onda, anunció en redes sociales el 26 de junio pasado que estaba cumpliendo 30 años. Ese mismo día se confirmó que correría el Tour de Francia. Por ese motivo alistó su nueva pinta, que esta vez tendría algo más que su uniforme, un nuevo look.



Esa idiosincrasia paisa, echada para delante y que piensa que para atrás nunca, porque asustan, la tiene metida nuestro ‘Mick Jagger’ colombiano hasta en la médula o mejor, en el paladar.



A donde ha ido, ‘Go Rigo Go’, otro de sus apodos, ha dejado su sello con su forma de responder a las preguntas de los periodistas, graciosas para algunos, groseras para otros, pero que son su esencia.



Rigo no se pone a pensar respuestas fabricadas y hasta engañosas de muchos de los personajes que escuchamos cada mañana en estos micrófonos. Cargado de sinceridad, él prefiere decir lo primero que se le viene a la mente.



Algunos dirán que son respuestas de gamín, como él mismo dice en su Twitter y como nos lo recordó en una entrevista en BLU Radio en mayo de 2013, en la que contó que su papá le había pedido que se metiera en todo el rollo del ciclismo porque era un gamín.



De la dura historia de su papá, un ciclista aficionado que recorrió las carreteras de Antioquia hasta que se encontró con un fusil de los paramilitares, prefiere no hablar mucho, Apenas tenía 14 años cuando falleció y en las entrevistas, con otro tono, cuenta brevemente cómo lo golpeó el conflicto armado.



De la agonía al éxtasis, así ha sido la vida de Rigo, pues tan solo unos meses después de la muerte de su padre y tal vez como un homenaje a él, ganó su primera carrera ciclística.



Esa carrera que inició allá en Antioquia y que lo ha traído hasta este Tour de Francia, donde nos ha sacado risas a todos con respuestas.



Las espontáneas respuestas de Rigo han dado para memes, tendencias y hasta para canciones que, con sus frases, se burlan de nuestra realidad a ritmo de su querida música paisa.



Que siga sonriendo, que siga hablando, que siga mamándole gallo a la vida y que siga pedaleando Rigoberto Urán, hoy cuarto en el tour de Francia, que aún con la cicla dañada puede demostrar lo lejos que somos capaces de llegar.





