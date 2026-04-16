Así suena "Pa' la seca", la tan esperada canción entre Maluma y Ryan Castro

A través de redes sociales, cientos de mujeres enloquecieron cuando se filtraron una serie de videos de Maluma y Ryan Castro repartiendo flores por las calles de Miami con la tristeza de que "no era afortunadas". Muchos pensaron que se trató de alto enlazado directamente al Día de San Valentin, sin embargo, todo se trató de una estrategia para un proyecto musical que este 16 de abril al fin vio la luz.
"Pa' la seca" lleva de nombre este proyecto entre el 'Pretty Boy' y el 'Cantante del Guetto', se unen en un reggaetón / dancehall de tempo medio que fusiona lo mejor de ambos universos: el sonido melódico, sofisticado y global de Maluma con la energía cruda y auténtica de Ryan.
"El videoclip, dirigido por Stillz, amplifica la narrativa llevando la historia a Estados Unidos, donde ambos artistas interpretan a dos colombianos que “josean” en las calles vendiendo flores. A lo largo de su recorrido, interactúan con diferentes personajes mientras reúnen, poco a poco, el dinero necesario para cumplir un objetivo claro: regresar a casa", explicaron del equipo de los artistas sobre el trabajo detrás.
Todo esto apunta a lo que será el nuevo álbum del 'Pretty Boy' que se prepara para salir en este 2026, en donde va sumando diversas colaboraciones y ritmos, por ejemplo, "Con el corazón" al lado de Yeison Jiménez hace parte de esto, en donde la música popular fue la protagonista, o algo romántico con Kanny García en "1+1".
Así suena "Pa' la seca" de Maluma y Ryan Castro
Letra de "Pa' la seca", canción de Maluma y Ryan Castro
Pa' las gata' beso' y los pirobo' plop—
Pa' las—, pa' las—, pa' las gatas beso' y los pirobos plop-plop
Pa' las gata' beso' y los pirobos plop—
Yeah
Pa' las—, pa' las—, pa' las gata' beso' y los pirobos plop
[Verso 1: Maluma]
Qué casualidad
Que en la misma disco, mamacita, nos veamos
Qué casualidad
Que bailemo' pegaíto' y ni nos conocemo'
Y no podemos negar
Que el ambiente está hot y por la hookah no se ve
Wah-wah, wah, wah
Ambos queremos y el destino también
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[Coro: Maluma & Ryan Castro]
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop (Uh)
[Verso 2: Ryan Castro]
'Tamos fumando y la nota se nos sube, ma
Dos cachá y me siento en las nube', ma
Ojitos chiquitico' de Gatúbela
Tú no ere' normal (Awoo)
Vamo' a meterle con to'
En el Porsche o la Bronco vamo' a hacer una porno, awoo
Baila rico como en TikTok
No te azares si en la disco suena plo-plo-plo-plo
Que no la miren de otra forma, que ella es mi princesa
Me transformo pa' otra parte cuando ella me besa
Ella es fresa de El Poblado, pero baila en la mesa
Sus amigas dicen que ella es mala por naturaleza
[Pre-Coro: Ryan Castro]
De cerquita la tanguita se te ve
Se te ve, se te ve
Porfa, no pare', que me tiene' en un vaivén
Un vaivén HP
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[Coro: Ryan Castro]
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
[Verso 3: Maluma]
Bebé, tú estás dura, diablo, qué cura
Tú me roza' y sube la temperatura
Sientes lo mismo, bebecita, ¿me lo jura'?
De una vez por toda', sácame de duda (Sácame de duda)
[Pre-Coro: Maluma]
De cerquita la tanguita se te ve
Se te ve, se te ve
Porfa, no pare', que me tiene en un vaivén
Un vaivén, un vaivén
[Coro: Ryan Castro & Maluma]
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
[Outro]
Pa' las gata' beso' y los pirobo' plop—
Pa' las—, pa' las—, pa' las gatas beso' y los pirobos plop-plop
Pa' las gata' beso' y los pirobos plop—
Pa' las—, pa' las—, pa' las gata' beso' y los pirobos plo