Atrapan pez de 2 metros en Puerto Colombia, Atlántico

Puerto Colombia es un municipio ubicado en la costa atlántica del país, tiene una población aproximada de 48.000 habitantes y una de sus principales formas de comercio es la pesca. Esta es para muchos la manera de subsistir.



Jerson Ariza, un pescador de esa población, cazó con ayuda de sus compañeros un mero de 2 metros de longitud y un peso de 150 kilos.



“Yo tengo 2 campeonatos fuera del país, un panamericano en Miami y otro en Perú. Es por esto que me baje del barco y desde que vi el mero le disparé, fueron 3 disparos que le di en la cabeza”, afirmó Jerson en Mañanas BLU 10AM.



La batalla para capturar el pez duró aproximadamente 30 minutos y es de resaltar que los buzos forcejearon con el pez durante este tiempo a “pulmón libre”.



“Duramos al menos 30 minutos peleando con el animal”, añadió.



Un pez de ese tamaño no se ve con frecuencia es por esto Jerson quiso conservarlo como recuerdo de la hazaña.



“Mis compañeros pensaban en venderlo y yo quería quedármelo, siempre me quedo con mis piezas. Al final lo vendimos por 1.100.000 y fue muy mal vendido”



Cabe resaltar que en este municipio no hay ninguna autoridad nacional que supervise y regule la pesca de este animal.



“En puerto Colombia no tenemos ninguna autoridad que supervise la pesca de mero”, finalizó Jeison Ariza.



El Mero está siendo protegido porque es un animal en vía de extinción. Actualmente hay un debate entre las sociedades protectoras de animales y cazadores artesanales como Jerson quienes dicen que hay temporadas en donde sí se puede cazar el pez.



