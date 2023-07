'Barbie' se toma la pantalla grande para hablar del empoderamiento femenino

Como un "sueño hecho realidad", 'Barbie' revive los recuerdos de infancia de aquellas niñas que soñaban con que la muñeca se convirtiera en su mejor amiga. Ahora, desde este jueves, 20 de julio, en salas de cine podrán sentir la esencia de la creación de un juguete que cambió el paradigma mundial del rol femenino en la sociedad.

Con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas, la cinta dirigida por Greta Gerwig bajo la producción de Warner Bros le recuerdan al mundo social que los sexismos y los extremos en ambos polos son malos. Además, que la esencia de la felicidad está muchas veces en las pequeñas cosas del día a día.

Actriz australiana Margot Robbie Foto: AFP

'Barbie', el empoderamiento femenino hecho muñeca

Blu Radio tuvo acceso a la función de prensa de 'Barbie' este miércoles, 19 de julio; una cinta catalogada por su productora Warner Bros como la oportunidad de abrir nuevos escenarios al mundo del cine, a partir de un público que tal vez se han alejado de la pantalla grande por la aparición de la tecnología.

Margot Robbie sin duda, una vez más, acierta en su gran capacidad como actriz y se convierte en la viva imagen que todo el mundo algún día imaginó sobre Barbie. Por su parte, Ryan Gosling no deja de sorprender y su carisma lo hacen digno Ken de la franquicia, pero ambos, se convierten en aquello que tal vez muchas niñas se imaginaban que pasaba en sus casas de muñecas.

'Barbie' fue creada para recordarle a la sociedad femenina que la mujer no tiene un límite social, sino que sus propias capacidades le permitirá romper las barreras de lo imposible, en un mundo, que a veces, puede ser injusto. No obstante, el empoderamiento masculino no se queda atrás en esa cinta, pero su aparición demuestra el porqué los extremos son malos cuando no se piensa en cómo se siente el otro.

Protaonistas de la película "Barbie", Margot Robbie y Ryan Gosling Foto: AFP

¿Vale la pena ver 'Barbie'?

Sí, pero teniendo en cuenta que es una cinta dirigida a un público femenino; sin embargo, las risas no faltarán ante el carisma de sus personajes, además para las nuevas generaciones dejan un mensaje poderoso con base al amor propio y la superación personal.

'Barbie' puede ser, tal vez, la puerta a una línea en el cine a la cual Warner Bros está dispuesta a meter "las manos al fuego". La cinta estará disponible en todos los cines de Colombia y se espera que se convierta en película histórica a nivel mundial.

Vea el trailer de 'Barbie' aquí

