Beéle vibra con un ritmo brasileño al lado de Sara Orrego y lidera estrenos

Pasa otra semana y la música no deja de ser protagonista. Si bien en comparación a otras en donde hay varios lanzamientos, esta no se quedo atrás y el principal protagonista fue Beéle, que, al lado de Sara Orrego, presenta su sencillo “Lençóis maranhenses” con un ritmo caribeña con toques brasileños.

Una canción al mejor estilo del artista, en donde sin decir mucho deja todo claro. El sencillo llega a ocupar la antesala de las seis arenas que tendrá en Bogotá, un hito histórico no solo para su carrera, sino para la industria musical, demostrando el gran momento que vive desde su álbum “Borondo” o la nominación al Latin Grammy que estuvo con “La Plena”.

Greeicy y Jhay P recuerdan los difícil que es decir adiós

Llega un dúo inesperado, pero que sorprende con una canción llena de amor para dar voz a lo difícil que decir adiós a un amor, que quedan recuerdos que se niegan a ser olvidados y el proceso de aprender a soltar lleno de dificultades.

“Le Pedí A Dios” narra la historia de dos almas atrapadas en un pasado del que no pueden escapar. A través de letras conmovedoras. La canción recuerda a los oyentes que incluso el dolor más profundo puede convertirse en una fuente de fortaleza y que, a veces, pedirle al universo un cierre nos acerca más a quienes realmente somos.



Lista de estrenos musical de esta semana

Estas dos destacadas no son las únicas que llegan a sumarse a la lista de novedades, sino que otras producciones hicieron lo mismo. Conozca la lista completa:



“Pupimontañera” de Luis Alfonso: al mejor estilo del ‘Señorazo’, la canción juega con un ritmo alegre y coqueto con base a la vida de un montañero que no tiene miedo de salir con la gomela del pueblo, haciendo juego con ritmos colombianos y digno para salir de fiesta.

“Cosas de Enamorao” de Manuel Turizo: un ritmo reggae poco habitual en este artista, que llega para mostrar una faceta más romántica de sí mismo para entrar en una ola de enamoramiento en donde una mirada es suficiente para causar miles de sentimientos y sentir cosas especial, que no se sienten con el resto.

Publicidad

“Aquí sigo” de Pepe Aguilar: el estilo mexicano representa por completo esta canción, que refleja la fuerza de la experiencia de una de las voces más importantes del regional. En especial, para hablar de ese camino que ha construido desde abajo.

“Yatusa” de Georgy Parra y Jessi Uribe: llega el tercer capítulo del proyecto: “GPS #3 YATUSA”, una colaboración con Jessi Uribe, con quien Georgy ha creado clásicos de la música popular como “Dulce Pecado”, “Repítela” y “Matemos las Ganas”. El tema combina el sonido regional con matices urbanos y producción moderna, mientras la voz de Uribe transmite la sensualidad y nostalgia de los amores prohibidos.

“Una noche contigo” de La Banda Limón y Juanes: "Como compositor, para mí siempre es gratificante cuando una de mis canciones es interpretada por músicos de otro género y que buscan crear algo único. Mi inspiración para “Una Noche Contigo” surgió de la fusión de influencias de The Beatles y Otis Redding, además del trabajo de los legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José. Siento que es un momento muy especial, un cierre de ciclo, que un grupo tan reconocido como La Arrolladora Banda El Limón transforme la canción en otro estilo de la música mexicana. Para mí, es un verdadero placer colaborar con ellos en este tema”, contó el colombiano sobre la canción.

Publicidad

“11:11” de ROA: es una balada moderna y profundamente sentimental que muestra el talento de ROA para contar historias con carga emocional. Alejándose de su característico sonido trap, la canción se centra en un ritmo más tradicional, apoyándose en melodías íntimas de guitarra.

“Casa Sola” de West Blanco: el tema fusiona una atmósfera enigmática con sonoridades ochenteras que refuerzan la identidad artística de West: letras honestas, melancólicas y emocionalmente poderosas. Con esta canción, el artista continúa expandiendo su concepto de la “Tusa Colectiva”, un espacio musical donde las historias del corazón roto encuentran consuelo y catarsis entre sintetizadores nostálgicos y una interpretación vulnerable.

“Rastros de rosa” de Kei Lynch: explora la fuerza que se desprende de los recuerdos y las ausencias, convirtiéndolos en inspiración para seguir avanzando y cumplir sueños. Con un sonido auténtico y una letra que conecta con quienes atesoran cada instante vivido, Kei reafirma su esencia artística y su compromiso con una música que busca trascender.

“Red in the desert” de Boris Brejcha y Poppy: el dj alemán presenta una colaboración al lado de esta impresionante artista británica en donde crean una escena envolvente, con ese sonido inconfundible del High-Tech Minimal bajo un desierto de España.

“¿Qué pretendes?” de Maca y Gero: ¿Dónde quedó el contacto cero? la verdad es que yo tampoco quiero, pero duele más abrazarte que soltarte. ¿Dime qué pretendes si esto se acabó? ¿Si romperme en mil pedazos no bastó? Solo no me busques, no sé decirte que no”, expresaron sobre le canción. Una canción honesta que retrata un momento inevitable: cuando el amor deja de ser refugio y empieza a doler. ‘¿Qué Pretendes?’ refleja esa contradicción en la que soltar parece imposible, porque cerrar un ciclo duele tanto como quedarse.

“Latinoamericana” de Chika Di: “Latinoamericana representa todo lo que somos: empuje, amor, raíces y fuego”, dijo. Un disco nacido de su historia y de la energía inagotable de la comunidad latina. Una obra que vibra entre la rebeldía y la ternura, la nostalgia y la fiesta. Cada canción es una declaración de empuje y autenticidad.

“Only Good” de Miky La Sensa: “Nace de la necesidad de transmitir energía real, de recordar que la música también sana y conecta. Quise llevar al oyente a ese mood caribeño donde todo se siente ligero, natural y positivo”, expresó el artista.

Publicidad

“Fant4sias” de ANG: un sencillo que mezcla sensualidad, oscuridad y placer dentro de un sonido que viaja entre el trap y el R&B, fiel al universo NEO que ha construido desde 2020 junto a su productor GKKO. La canción nació en junio de 2025, inspirada en una experiencia personal que dio origen a su narrativa directa y erótica.

“Sabor Latino” de Aida Cortés: “Con Sabor Latino quiero transmitir esa energía femenina que contagia alegría. Es un homenaje a todas las mujeres latinoamericanas que luchan por sus sueños con amor, perseverancia y pasión”, expresó ella.

“Together we will Stand” de Dominique Maharaj:una canción inspirada en los conflictos contemporáneos —entre Israel y Palestina, Rusia y Ucrania— y en la creciente polarización global. Este tema surge de un profundo deseo de comprender, sanar y unir a la humanidad, fruto de años de reflexión, del amor de la artista por la historia y de la influencia de autores.

Publicidad

“Si Vuelvo a Verte” Osman: “Es la historia de esa chica que conoces una noche y te deja pensando en ella todo el día siguiente. Solo quieres una segunda oportunidad para aprovechar cada segundo a su lado. Me gusta escribir sobre lo que vivo. Creo que todos hemos tenido una cita que nos marcó, y esta canción es para esos momentos que no se olvidan”, dijo.

“El Mozo” de Daniel Merak y El Andariego: un encuentro que apunta a ser referente de la música colombiana, en una conexión de dos voces que narra la historia de una mujer atrapa en dos amores y debe contarles algo llena de emoción.

“El Milagroso” de Jarka: retrata con humor la historia de un hombre recién abandonado por su pareja que, lejos de dejarse derrumbar, decide sanar su corazón en medio de la fiesta, la música y el calor de su gente. El protagonista termina gastando todo lo que ganó durante el año, al punto de que quienes lo rodean creen que se ganó una lotería.

“Otra vez extraños” de Andrea Gómez: una canción que, según confiesa, nació desde lo más profundo de su ser y que busca retratar el recorrido emocional que deja el final de una relación: la negación, el dolor, la confusión y, finalmente, la aceptación.