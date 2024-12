Blessd sobre las críticas: "No me importan los números; no quiero ser ejemplo"

Hace poco se metió en el ojo del huracán el reconocido cantante Blessd, quien, en redes sociales, tiró fuertes pullas contra Feid, o 'Ferxxo', en donde aseguró que "era el número uno". Pero luego del Spotify Wrapped el cantante dejó el tema de lado, pero durante esos días fue centro de críticas en redes sociales por miles de personas por esos comentarios.

“Ustedes tiran de lejos y se dejan meter miedo de todo el hp mundo... Compórtense como hombres y cuando quieran pelear hablen de frente, no colocando maricadas en los créditos. Ahí tienen mi número”, dijo en su cuenta de Instagram. Pero en directo con su amigo y streamer Westcol, el 'Bendito' habló de las críticas que ha recibido y dijo que "no dejará de ser él" con el afán de encajar y si "eso molesta", no "la importa".

Feid - Blessd Foto: Instagram @feid @blessd

"Yo hago música porque me gusta, no estoy pendiente de qué se va a pegar. Uno lo hace es por amor (...) El éxito es no tener que fingir algo para que funcione, somos nosotros. Es la seguridad con las que hacemos las cosas, sin importar si funciona o no, si no funciona uno busca que sí. A mucha gente que tiene fama le da pena ser como son, por eso se deprimen, por eso hace daño todo lo está alrededor. Prefiero mi felicidad antes de cualquier cosa, uno para qué millones, para qué carros para qué lujo si uno tiene que estar encerrado fingiendo alguien que no soy (...) Me meto en muchos problemas por eso, si quiero decirle algo a alguien, se lo digo", dijo el cantante en el streaming.

Durante la transmisión, Westcol le dijo que "era un gamin" y todo porque "cogió la fama muy rápido", claro, desde el respeto de la amistad que tienen y, allí, fue cuando él entró explicar el porqué, según él, se la pasa metido en problemas. "Si choco y me tengo que echar a mil personas encimas, lo voy a hacer bro (...) No podemos controlar la opinión de todos no agradarle a todos. No le falte el respeto a nadie ni se meta con nadie innecesariamente", añadió. Aunque no habló puntualmente de Feid en el directo, muchos interpretaron sus palabras que eran entorno a lo que venía sucediendo y toda las críticas que ha recibido en redes sociales.

"Se cruzó una línea", dijo su manager

Dimelojara, manager de Blessd, salió a defender al artista y dijo que "pocos conocen a la persona detrás" y se guían por las críticas. "Estas percepciones se basan únicamente en lo superficial, en lo que se ve en redes sociales, y no reflejan la realidad, solo hay un problema que surgió en un tiempo pasado y no había salido a la luz pública", dijo.

"Respecto a las fotos o comentarios relacionados con el artista Feid, quiero aclarar lo siguiente: como en cualquier relación, al principio todo fluye bien. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que nuestras energías no iban en la misma dirección. Hubo un momento que se cruzó ese la línea del respeto sin causa ni razón, y a quien le va a gustar el irrespeto?", añadió.

Los cantantes de reguetón están protagonizando una pelea fuerte. Video SI SABE FERXXO