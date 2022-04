Boda Andrea Valdiri: la influenciadora invitará a 10 seguidores

A pocos días de llevarse a cabo la que sería la boda del año entre la influenciadora y bailarina Andrea Valdiri y Felipe Saruma, la barranquillera dio a conocer que invitará a su matrimonio a diez seguidores de sus redes sociales.

"Voy a invitar a diez de mis seguidores. Hoy quiero agradecerles y aplaudirlos por ser parte del libro de mi vida, son un capítulo importante y me motivan a continuar escribiendo más páginas", indicó Valdiri.

En el mensaje en el que Andrea anunció que un grupo de seguidores la acompañará en su boda habló de su pareja, tema que ha sido manejado con recelo por la también empresaria.

"Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que, a través de sus ojos, me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades, su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te "dan una mano" para luchar juntos", expresó.

Valdiri aprovechó para que, con su experiencia, muchos se motiven a seguir creyendo en el amor pese a sus vivencias.

"Sigan creyendo que la esperanza siempre estará, que la alegría viene después del llanto y lo más importante, que las diferentes formas de amor pueden tocar tu puerta", fue el mensaje que escribió Andrea para dar a conocer su decisión.