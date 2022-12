BTS destroza record de reproducciones en YouTube con el video de ‘Idol’

El sello discográfico Big Hit Entertainment, publico un video en su canal de YouTube del tema 'Idol', interpretado por el grupo de pop coreano BTS.

'Idol' es cantando en coreano y es el disco más vendido en Estados Unidos de lengua extrajera. Su lanzamiento fue el pasado 24 de agosto de 2018.

En su primer día de publicación llego cerca a los 45 millones de visualizaciones, un record que bajaría de puesto a la cantante norteamericana Taylor Swift en el estreno de la canción 'Look what you made me do'.

“BTS son reyes de la variedad! (…) ¡Gracias!! ¡BTS son leyendas! (…) ¡Oh mi dios 50m vistas en 1 día buen trabajo todo!. Son algunos de los comentarios del video.

BTS, es un grupo musical conformado por 7 jóvenes coreanos entre los 20 y 25 años de edad, cuenta con otros éxitos como ‘Not today’ y ‘DNA’.

