Calamaro quiere "empezar de cero" para reencontrarse con el rock

El cantautor argentino Andrés Calamaro dijo que quiere "empezar de cero" en la música, componer de forma distinta y encontrarse de vuelta con el rock.



"Quiero volver a una sala de ensayo para empezar de cero en la música. En lugar de componer solo con máquinas y que la música vaya en direcciones diferentes, quiero hacerlo con bajista, baterista y la guitarra en la mano porque me voy a encontrar con el rock de vuelta", declaró Calamaro a periodistas en rueda de prensa.



El argentino, que se encuentra en Colombia con su gira de conciertos "Licencia para cantar", confesó que está en una fase distinta de su carrera, en la que no está presente una "creatividad desatada", pues ahora se "preocupa" más por "cantar bien".



"Superé mis expectativas en cuanto a delirio, mala conducta y creatividad desatada cuando sentí que podía grabar y tocar cualquier cosa", acotó el artista.



En ese sentido agregó que tiene "muchos deseos de cantar inspirado" y se mostró orgulloso de haber nadado contra la corriente en algunos pasajes de su trayectoria musical.



"Me alegra haber roto mis propios moldes y grabar discos imposibles o hacer 2.000 grabaciones que no quiere nadie", apostilló.



Entretanto, el artista se mostró inquieto con la postura que tomó el escritor peruano Mario Vargas Llosa frente al Premio Nobel de Literatura otorgado al cantante Bob Dylan, pues considera que el cantante y compositor estadounidense hizo "suficientes méritos" para obtener este "premio metafísico o Nobel oral".



El novelista peruano dijo, durante la presentación de la edición alemana de su novela "Cinco esquinas" en Berlín, que el Premio Nobel de Literatura debe ser para escritores y no para cantantes, en alusión a la decisión de la Academia Sueca de otorgar el galardón a Dylan.



"Es raro. Mario Vargas es de una generación de los Rolling Stone y ya tendría que saber que Bob Dylan no es precisamente un gran cantante, pero sí que tiene categoría literaria", apostilló.



Para cerrar con los temas espinosos, "El Salmón", con algo de humor negro, desaprobó el muro que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir en la frontera con México.



Calamaro señaló que llevará sus conciertos a México y "probablemente a Estados Unidos, aunque haya que trepar algún muro".



Y agregó: "No creo que sea tan largo como la gran muralla china, ¡es increíble!, ¿cuántos ladrillos serán?".



Calamaro, además, habló de "Volumen 11", el trabajo discográfico que está preparando y que incluirá 18 canciones "inéditas y muy interesantes", grabadas en diferentes estudios y distintas semanas.



"Vuelve la distorsión, la corrección política. Hay letras vampíricas, satánicas y apocalípticas, y desprecio a los animalistas, todo lo que un disco hoy en día tiene que tener", detalló el argentino.



En cuanto a su gira "Licencia para cantar", que inició este año en España y cerrará en su natal Argentina, el artista manifestó que es "mucho más que la presentación de un disco", luego de elegir diseñar un concierto más íntimo con un formato de percusión, contrabajo y piano que incluye un viaje por clásicos del tango como "Milonga del Trovador", además de los éxitos "Mi enfermedad", "Paloma" y "Los aviones".



"Damos un salto de calidad con un concierto para sentarse y escuchar con características de teatro", dijo Calamaro, quien consideró con algo de ironía que su presentación "no es un verdadero riesgo" y no va dirigida para esos fanáticos que quieren estar de pie, saltar, participar y tomar fotografías para publicar en sus redes.



Por último, confirmó que quiere reeditar su película "Bohemia" y ponerle una voz en francés.



Adelantó que además de las presentaciones que tendrá en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, donde utilizará "instrumentos exóticos para tener un color colombiano", el próximo año regresará a este país para presentarse en Cali, Barranquilla y Manizales.