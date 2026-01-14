Capturan a reconocido actor por presuntamente golpear a un conductor de Uber

Una polémica se ha desatado recientemente en Hollywood luego de que se conociera que el actor Kiefer Sutherland, recordado por darle vida al agente Jack Bauer en la serie 24, volvió a quedar en el centro de la atención mediática. El intérprete ahora está en el ojo del huracán tras ser detenido en Los Ángeles, luego de verse involucrado en un presunto caso de agresión contra un conductor.

El hecho ocurrió durante una noche especial para muchos en la ciudad estadounidense, marcada por la celebración de los Globos de Oro. Sin embargo, el caso no tardó en hacerse público. La información comenzó a circular tras confirmarse la intervención de la Policía de Los Ángeles y la apertura de una investigación formal.



Detienen a Kiefer Sutherland en Hollywood tras presunto altercado

De acuerdo con el reporte oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, Sutherland, de 59 años, fue arrestado cerca de las 12:15 de la madrugada del pasado lunes, luego de que las autoridades recibieran un reporte por radio sobre un altercado registrado en la intersección de Sunset Boulevard con Fairfax Avenue, en Hollywood.

Según lo informado por las autoridades, el actor tomó un vehículo de transporte por aplicación y, durante el trayecto, presuntamente habría agredido físicamente al conductor de Uber, además de lanzar amenazas de consideración. Aunque no se reportaron personas heridas que requirieran atención médica, la situación escaló lo suficiente para que se procediera con su detención.

Kiefer Sutherland, protagonista en la serie '24' AFP

Kiefer Sutherland pagó fianza y deberá comparecer ante un juez

Tras ser capturado, Kiefer Sutherland fue trasladado a una comisaría cercana, donde se le fijó una fianza de 50.000 dólares. El actor recuperó su libertad luego de pagar la suma, casi un día después de su arresto, y deberá comparecer ante un juez el próximo 2 de febrero.

Por ahora, la división de detectives de Hollywood mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Cabe señalar que ni el actor ni sus representantes han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, lo que ha incrementado la expectativa en medios y redes sociales.



Antecedentes legales de Kiefer Sutherland vuelven a salir a la luz

Este episodio reabre un historial de problemas legales que han marcado la trayectoria del actor. A lo largo de los años, Sutherland ha sido detenido en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol, enfrentando sanciones como multas y trabajos comunitarios. El antecedente más grave ocurrió en 2007, cuando cumplió una condena de prisión en su totalidad.

La lista de incidentes también incluye una agresión tras una gala en Nueva York en 2009 y una pelea registrada en Viena durante la década de los noventa. Este nuevo caso vuelve a afectar su imagen pública y reaviva el debate sobre su conducta fuera de los reflectores.