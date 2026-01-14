En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Capturan a reconocido actor por presuntamente golpear a un conductor de Uber

Capturan a reconocido actor por presuntamente golpear a un conductor de Uber

El hecho ocurrió durante una noche especial para muchos en Estados Unidos, justo cuándo se celebraban los Globos de Oro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad