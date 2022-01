Carolina Ramírez mostró su rostro luego del incidente que tuvo con unas bandas depilatorias

La depilación con cera es uno de los procedimientos de belleza más importantes para las mujeres, debido a que ayuda a remover el vello indeseado. Sin embargo, ese procedimiento es uno de los más dolorosos y muchas veces puede causar irritación en la piel.

Así le sucedió a la actriz Carolina Ramírez, quien compartió con los seguidores un incidente que tuvo con dicho procedimiento, esta vez, con las bandas depilatorias.

“Yo venía haciéndome laser, llevó muchas sesiones, pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga laser, y me mandé una depilación con cera. Miren la irritación tan… que tengo ahora, ¿me voy a quedar así para siempre?”, dijo la actriz en el video que comprarlo con sus seguidores.

En el video se ve a la actriz mostrando su cuello, el cual quedó muy irritado.

Sin embargo, varios seguidores empezaron a recomendarle remedios caseros o productos que le pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel.

“Mucha crema hidratante”, “Debes usar talcos de bebé para la próxima” y “solo aplícate aloe vera que eso te ayudará”, son algunos comentarios.

No obstante, otros aprovecharon para preguntar si es real que a las mujeres les salen vellos en esa zona del cuerpo.

“Venga, ¿pero uno tiene vellos en esa zona?” y “entonces voy a decir que soy bendecida porque por bellos no sufro, y tampoco sabía que en el cuello salía”, fueron algunos de los comentarios.