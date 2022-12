¡Cerró con broche de oro! Con sabroso baile, Greeicy Rendón terminó el 2017

Como debía de ser, bailando, así terminó el año Greeicy Rendón. La cantante caleña una vez más deleitó a sus fanáticos de Instagram con un sensual baile de salsa choque.

Aunque la intérprete de “Amantes” dijo que exageró un poco con sus movimientos, sus seguidores opinaron lo contrario y elogiaron su coreografía.

Fue tanto el éxito de su publicación, que alcanzó más de un millón de reproducciones.

Según lo dicho por Greeicy, el video fue captado por un seguidor de la actriz, que la vio en el lugar y se lo envió.

“Lo sé, lo acepto, soy lo más exagerado del mundo jajajajaja para muchas cosas en mi vida, pero me comparten videos como estos, me siento a verme como si no fuera yo y la verdad me amo, no porque lo haga bien o lo haga mal o exagerado o lo que sea, sino porque sé que estaba FELIZ y si estaba feliz VALE LA PENA “, dijo.