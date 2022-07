Chris Pratt habla de su papel como soldado con síndrome postraumático en ‘The Terminal List’

Chris Pratt, la estrella de películas como mundo jurásico, en entrevista con Luis Carlos Rueda del equipo de En Blu Jeans, habló de su papel en ‘The Terminal List’.

“Me encantó el personaje. Me gustó la autenticidad de la voz del autor Jack Carr, el cual es un exsoldado de la Marina. Me gustó su perspicacia y su experiencia personal, sus emociones, todo ello salpicado en este mundo de ficción que él creó, susurros de la verdad de su vida y su experiencia en el exterior, la psique de este hombre que encarna todo lo que yo amé sobre la comunidad de la Marina. Me encanta el hecho de que se haya grabado en California, que es donde vivo, así que no tuve que viajar muy lejos”, manifestó.

Publicidad

Vea la entrevista completa: