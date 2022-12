Claudia Bahamón confesó que solía ser la ‘sapa’ del salón

La modelo y presentadora Claudia Bahamón, confesó en entrevista en el programa de ‘The Suso’s Show’ que durante la época de colegio fue la “sapa” del salón.

“Yo no me siento orgullosa de eso, pero sí. Una de las cosas que más me preocupa es que mis hijos sean sapos”, dijo Claudia en medio de la conversación. La modelo también señaló que uno de sus hijos está siguiendo sus pasos y es algo que le preocupa porque a ella no le fue muy bien cuando realizaba estas acciones.

Publicidad

En medio de la jocosa entrevista, la modelo también dijo que en esa época “era insoportable”, que aún pide perdón a sus amigas cuando relata la divertida situación.

La presentadora contó que durante la época del colegio todos se ponían de acuerdo para que ninguno hiciera la tarea. Sin embargo, aunque ella se unía al plan acordado con sus compañeros siempre los acusaba con la profesora. “Fue horrible, yo sé, para todo era super sapa”, dijo jocosamente.

“Tengo tantos ejemplos de ‘sapería’, por favor no sean sapos como yo”, señaló, en medio de las risas.

Finalmente, la modelo dijo que cuando llegó a la universidad fue todo lo contrario a lo que había sido en el colegio.

Publicidad

“Entendí la importancia de utilizar tu voz de rebeldía a favor de un equipo y me volví al contrario”, dijo la presentadora, quien aprendió la lección y se volvió “una rebelde con causa”.

Vea aquí la entrevista completa:

Publicidad