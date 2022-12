Coleccionista de Star Wars reveló el precio de la pieza más costosa que tiene

A través de una entrevista con Pulzo, el coleccionista de Star Wars Javier Rosas habló de su afición por esta saga.

Javier mencionó que su afición lleva alrededor de unos 12 años y nació con una colección de películas que le regalaron, unos DVD de la primera trilogía. Además, narró que después de eso continuó con regalos.

A la actualidad, el coleccionista de Star Wars mencionó que, entre objetos, figuras y camisetas tiene casi 200 piezas de toda la colección y reveló que un casco que consiguió de segunda y que estaba casi nuevo, es la pieza más costosa que tiene en este momento. Puede llegar a costar unos 500.000 pesos colombianos.

Además de eso, Javier contó que tiene piezas desde 8.000 pesos y gran parte de la colección la ha conseguido de segunda.

“Alguien me refirió a un vendedor de juguetes usados, no calculaba yo el tamaño de la pieza y cuando fui a recogerla me quedé muy sorprendido por el nivel, la calidad y el detalle, creo que ese tanque clon es como la pieza más querida de la colección”, expresó Javier Rosas sobre el objeto que más se le ha dificultado conseguir de Star Wars.

Vea la entrevista completa de Javier Rosas en Pulzo.